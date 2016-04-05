Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:07

andrijk777 написав: crumd написав: Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019. Если доверять инфе что Зеленский обхитрил Путина в декабре 2019.

Якій такій інфі?

Це зі слів Богдана? Якщо так, то це не "обхитрил". Зе просто не виконав домовленостей, в силу того що Зе не цар, так як пу, і він не може робити все що хоче.

Думаю просто пу на щось сподівався, Зе ляпнув і пообіцяв йому(в силу недосвідченості), а виконати не зміг. Якій такій інфі?Це зі слів Богдана? Якщо так, то це не "обхитрил". Зе просто не виконав домовленостей, в силу того що Зе не цар, так як пу, і він не може робити все що хоче.Думаю просто пу на щось сподівався, Зе ляпнув і пообіцяв йому(в силу недосвідченості), а виконати не зміг.

Это была "мина замедленного действия" от По, для своего возможного сменщика."Соглашения" и были составлены в зрадной формулировке, и подписаны непонятно кем (гражданами Украины Душилиным и Кучмой?), и никем и ничем не ратифицированы. Поэтому выполнить их никакой адекватный украинец не мог ни с юридической, ни с моральной стороны.Ещё одна мина - изменение Конституции по НАТО, который 100500 раз заявлял, что "не собирается брать Украину, но оставляет дверь открытой" (зачем? чтобы потроллить пу?)Вот как минимум две мины, которые подорвались. При этом были абсолютно рукотворными и умышленными, и далеко не обязательными. На которых подорвалась Украина, и которые как минимум принесли огромный материальный ущерб, и ещё неизвестно чем закончатся.Но зато гарантированно вызвали недовольство народа, и По может сказать: "смотрите, пока был я - всё было ок. А когда меня ушли - всё пошло по ..зде". Но "скромно умолчит", что спусковой механизм заложил именно он, чтобы подорвать своего сменщика, чтобы потом попробовать второй раз вернуться на тронПлюс ещё куча деталей поменьше, направленных на ослабление Украины, но расписывать не буду, т.к. наверно сообщение и так удалят