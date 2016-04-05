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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1922192319241925>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Могли бы уже Варшаву и Ригу брать, а они под Бахмутом топчатся
топтатись то вони топчуться. Але прогрес є, хоча й дуже повільний.
Так, якщо виходити з логіки, то переговори кремлю потрібні. Ще з травня, але чомусь їх нема.

  vitaliian написав:заведите своего кремлевского инсайдера пусть льёт вам честную и обьективную инфу
ви реально вірите, що це інсайд?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так, сьогодні не так тихо, як вчора))
І то я ще в тилу!

Цікаво завтра почитати про ворожі втрати ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:21

  Грйс-мэн написав:
  andrijk777 написав:Нехай Зе оприлюднить "Соглашения". Заодно і нашкодить По. Які проблеми?

Что за бред. Вы не знаете какие соглашения подписывали при каденции По, и кто их подписывал? Вам По не рассказывал?

Мінські угоди? Що за манера не називати речі прямо, а завуальовано "Соглашения"?
Якщо Мінські угоди - то до чого тут Зе? В Мінських угодах не написано що Зе(чи інший "сменщик") повинен щось там виконувати.
Чого По міг не виконувати угоди в 2015-2019 роках, а Зе вдруг повинен їх виконувати?
Як завжди натягуєш сову на глобус.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:24

  Грйс-мэн написав:Так если у них "ракет на 2-3 недели", а у нас "1млн армия" с лендлтзом - так в чём проблема освободить территории?

Понятно, что у них ресурсы конечны, не безлимитны. Но пока "ожидания и реальность" как-то расходятся
про то сколько у них ракет и численность нашей армии я не писал. Ситуация такова, что существенно продвинуться орки не могут. При чём тут освобождение территорий? Мы тоже не можем её освободить, как они не могут захватить новую.

Изначально речь шла о заморозке, которую они смогут выдать за победу (приросли Херсоном, Мариуполем, и др территориями). Нам останется признать поражение. Исходя из этого, кому нужнее заморозка?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:24

  andrijk777 написав:В Мінських угодах не написано що Зе(чи інший "сменщик") повинен щось там виконувати.

"Боже, яке ...."
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:28

  sashaqbl написав:ви реально вірите, що це інсайд?

26 января 2022
https://t.me/generalsvr/684
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
угадал?

https://t.me/generalsvr/718
18 февраля 2022
Президент России Владимир Путин корректирует планы и даты начала вооружённого конфликта с Украиной. Вчера Путин принял решение и поставил в известность начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, о том, что время вооруженного ответа, в виде ракетного удара по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины, после провокаций будет сокращено с трех суток, обсуждаемых ранее, до двух-трех часов. Внезапность удара в ответ на инициированные провокации, лучший способ застать врасплох "противника", считает Путин. Если раньше обсуждались планы: 18 февраля провокации, потом ультиматум с невыполнимыми условиями и только через несколько дней, при отсутствии результатов торгов, -вооружённый ответ. То сейчас от ультиматума решено отказаться и сразу переходить к начальной стадии реализации вооружённого конфликта. Также есть решение, что и провокации и начало операции должны происходить в ночное время. Путин предупредил Герасимова, что полная готовность должна сохраняться 21 по 25 февраля включительно. Герасимов и Шойгу ответственные за военные действия, за провокации отвечает Патрушев.
Владимир Путин резко решил переходить от политического шантажа к военному пытаясь агрессивно перехватить информационный ажиотаж вокруг военного конфликта в очередной раз повышая ставку. Надо понимать, что не смотря на демонстрацию решимости и видимую готовность Путина реализовать силовой сценарий, планы предварительные и скорее всего будут скорректированы исходя из обстановки и реакции США и НАТО. Путин хочет демонстративных уступок со стороны запада по предложенным им "условиям безопасности". США и НАТО явно не готовы уступать в принципиальных позициях, не отказывая Путину в диалоге и предлагают уступки во второстепенных для Путина вопросах. Игра нервов выходит на новый уровень, и ситуация становится действительно опасной.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:30

т.е. с одной стороны по вашему:
  vitaliian написав:Переговоры им нужны потому что война зашла в тупик. Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет?


А с другой:
  vitaliian написав:Изначально речь шла о заморозке, которую они смогут выдать за победу (приросли Херсоном, Мариуполем, и др территориями). Нам останется признать поражение. Исходя из этого, кому нужнее заморозка?


Так всё-таки: "им нужны переговоры, потому что им уже нечем и некем воевать" (кто не согласен - киселев), или "Нам останется признать поражение"?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в П'ят 05 сер, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:30

  Грйс-мэн написав:
  andrijk777 написав:Нехай Зе оприлюднить "Соглашения". Заодно і нашкодить По. Які проблеми?

Что за бред. Вы не знаете какие соглашения подписывали при каденции По, и кто их подписывал? Вам По не рассказывал?

А в Туреччині що підписували, показували піплам?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:33

  Грйс-мэн написав:"им нужны переговоры, потому что им уже нечем и некем воевать"
цитату где я написал что им "нечем и некем воевать"? не стыдно так лгать перекручивая мои слова. Я написал, что нет смысла терять личный состав, не продвигаясь. Разницу видите? А она есть.
Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не
или может вы думаете что #потерьнет?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:36

  Грйс-мэн написав:Это была "мина замедленного действия" от По, для своего возможного сменщика.
"Соглашения" и были составлены в зрадной формулировке, и подписаны непонятно кем (гражданами Украины Душилиным и Кучмой?), и никем и ничем не ратифицированы. Поэтому выполнить их никакой адекватный украинец не мог ни с юридической, ни с моральной стороны.
Ещё одна мина - изменение Конституции по НАТО, который 100500 раз заявлял, что "не собирается брать Украину, но оставляет дверь открытой" (зачем? чтобы потроллить пу?)

Вот как минимум две мины, которые подорвались. При этом были абсолютно рукотворными и умышленными, и далеко не обязательными. На которых подорвалась Украина, и которые как минимум принесли огромный материальный ущерб, и ещё неизвестно чем закончатся.
Но зато гарантированно вызвали недовольство народа, и По может сказать: "смотрите, пока был я - всё было ок. А когда меня ушли - всё пошло по ..зде". Но "скромно умолчит", что спусковой механизм заложил именно он, чтобы подорвать своего сменщика, чтобы потом попробовать второй раз вернуться на трон

Плюс ещё куча деталей поменьше, направленных на ослабление Украины, но расписывать не буду, т.к. наверно сообщение и так удалят

Якась ватна маячня.
Хто не хоче виконувати якісь угоди, то так і робить, як Яценюк тюлькини по газу. А хто не хоче, але не иоже, той називає два, заважаючих танцювати яйця, двома мінами.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 05 сер, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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