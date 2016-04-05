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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1923192419251926>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:37

  flyman написав:А в Туреччині що підписували, показували піплам?

Я не интересовался. В интернете были скрины. Вы пробовали хотя бы гуглить?
Опять же: кто их подписывал? Зе?

Прежде чем предъявлять какие-то претензии - поинтересуйтесь вопросом хоть минимально. Может там и ответы есть?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:42

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:"им нужны переговоры, потому что им уже нечем и некем воевать"
цитату где я написал что им "нечем и некем воевать"? не стыдно так лгать перекручивая мои слова. Я написал, что нет смысла терять личный состав, не продвигаясь. Разницу видите? А она есть.
Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не
или может вы думаете что #потерьнет?


На моё парирование, что они эти потери особо и не считают, и что они могут просто идти километр за километром превращая всё в Мариуполь или Попасную - вы ответили: "киселев тв"
Для них это и есть смысл. Если не смогли взять - стирать с лица Земли. Для них это не потери, а расходы. Всё равно, умрёт бурят от цирроза или от осколка. Всё равно, сгниют боеприпасы на складе в Сибири, или уничтожат город вместе в жителями. Буряты и боеприпасы полюбому будут уничтожены. Вот они и уничтожают их с "пользой"

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:
  vitaliian написав:Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет?

1. И конца и края потокам оттуда не видно

киселев тв? знаем слышали ваше "мы еще не начинали".
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в П'ят 05 сер, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У мене погана новина для тих, хто з насолодженням тягає пост про зрадоньку в Пісках, та обсмоктує це. Ласкаво просимо в реальність. Може бля нарешті в ваших тупих головах щось переключиться і ви зрозумієте, що зараз таке кругом. Що кожен населений пункт, який ми залишили, ми захищали з такими ж зусиллями. Кожен кілометр фронту, в 99 випадках зі 100, залишали саме так. І що було ще гірше.
Зараз з артою набагато краще за рахунок натівських калібрів. Просто коли вам бля кричиш криком, що ворог все ще наступає, що є все ще загроза втрати держави, то всі такі - якась хуйня, та лякалки, а давайте ми срачікі навколополітичні захуячим.
Ще раз для особливо здібних. В нас повномасштабна війна, якої не було з часу 2 світової. В нас проблеми з БК для артилерії, та вйобані стволи радянських калібрів. А брати нема де. Перевага в артилерії у росіян. Нам щоб мати перевагу в арті для наступу потрібно гармат більше чим є у всіх країн Європи членів НАТО. В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють. Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють.
В нас є успіх на окремих ділянках, але це все дуже не стабільно. Бо це за рахунок того, що ворог перекидає сили в інші локації. Зрозумійте це все. Ми б'ємо по складам, не тому що такі гуманісти. А тому що єдина можливість зменшити тиск на лінію фронту. Кожен день це надлюдські зусилля та втрати на фронті. Що з вами не так, що ви не хочете зрозуміти очевидного? Стрічка, як суцільний некролог. Половина контактів в телефоні вже ніколи не відповість. А ви тільки прокинулись через пост в ФБ?
Так, є обережний оптимизм, щодо того що ми зупинили швидке просування, але нам треба денно і нощно готуватися. Ще нічого не вирішено. Ще під загрозою існування України. І якщо комусь здається, що це стосується тільки Донецької, Луганської та можливо частково Харківської та Миколаївської області, в мене хуйова новина - вони не зупиняться. Якщо ми їх не зупинимо. В них все ще є ресурси. І таборів в Сибіру вистачить для всіх.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0659128651
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:угадал?
Так, вгадав. В нього мінімум конкретики, максимальна розпливчастість формулювань, посилання на то, шо путя всьо особисто рішає в останній момент. В цих цитатах, що ви навели, практично те ж саме. З датою вгадав, так співпало, якби не вгадав, то "путя в останній момент переграв". + реклама інших "інсайдерських" телеграм каналів. + відсутність елементарного сенсу в існуванні такого каналу, якщо в нього є справжні інсайди...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тому що є факт стамбульських переговорів. Є? Якщо б не хотіла - не вела б

Є, але були факти переговорів і в березні, які ні до чого особливо не привели. Зараз ще сторони не готові підписувати мир. Росія забагато хоча, а ми їй не готові віддати, якщо захід на нас не натисне.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48

  sashaqbl написав:Так, вгадав.
смешно, почему не угадали Швец и Солонин? Это ж так просто, если вас почитать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:49

  lapay написав:Якась ватна маячня.
Хто не хоче виконувати якісь угоди, то так і робить, як Яценюк тюлькини по газу. А хто не хоче, але не иоже, той називає два, заважаючих танцювати яйця, двома мінами.

Вы считаете, что "минск-2" нужно было выполнять? Вы читали их?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:смешно
ок, він стверджує, що восени буде передача влади. Ставлю 1000$ на користь "Повернися живим", що ніякої передачі влади не буде. Готові прийняти?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:почему не угадали Швец и Солонин? Это ж так просто, если вас почитать.
раз в рік і лопата стріляє. Якщо писати багато всього, то десь та й вгадаєш. Арестович теж "передбачив" війну.
Я розумію, що він тут вдало вгадав, а оскільки на вас особисто це сильно вплинуло, то ви йому вірите, але банально спробуйте підрахувати % успішних передбачень у нього на каналі...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:59

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Востаннє редагувалось sequence в П'ят 05 сер, 2022 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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