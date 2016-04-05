Я не интересовался. В интернете были скрины. Вы пробовали хотя бы гуглить?
Опять же: кто их подписывал? Зе?
Прежде чем предъявлять какие-то претензии - поинтересуйтесь вопросом хоть минимально. Может там и ответы есть?
|
|
|
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:37
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:42
На моё парирование, что они эти потери особо и не считают, и что они могут просто идти километр за километром превращая всё в Мариуполь или Попасную - вы ответили: "киселев тв"
Для них это и есть смысл. Если не смогли взять - стирать с лица Земли. Для них это не потери, а расходы. Всё равно, умрёт бурят от цирроза или от осколка. Всё равно, сгниют боеприпасы на складе в Сибири, или уничтожат город вместе в жителями. Буряты и боеприпасы полюбому будут уничтожены. Вот они и уничтожают их с "пользой"
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в П'ят 05 сер, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У мене погана новина для тих, хто з насолодженням тягає пост про зрадоньку в Пісках, та обсмоктує це. Ласкаво просимо в реальність. Може бля нарешті в ваших тупих головах щось переключиться і ви зрозумієте, що зараз таке кругом. Що кожен населений пункт, який ми залишили, ми захищали з такими ж зусиллями. Кожен кілометр фронту, в 99 випадках зі 100, залишали саме так. І що було ще гірше.
Зараз з артою набагато краще за рахунок натівських калібрів. Просто коли вам бля кричиш криком, що ворог все ще наступає, що є все ще загроза втрати держави, то всі такі - якась хуйня, та лякалки, а давайте ми срачікі навколополітичні захуячим.
Ще раз для особливо здібних. В нас повномасштабна війна, якої не було з часу 2 світової. В нас проблеми з БК для артилерії, та вйобані стволи радянських калібрів. А брати нема де. Перевага в артилерії у росіян. Нам щоб мати перевагу в арті для наступу потрібно гармат більше чим є у всіх країн Європи членів НАТО. В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють. Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють.
В нас є успіх на окремих ділянках, але це все дуже не стабільно. Бо це за рахунок того, що ворог перекидає сили в інші локації. Зрозумійте це все. Ми б'ємо по складам, не тому що такі гуманісти. А тому що єдина можливість зменшити тиск на лінію фронту. Кожен день це надлюдські зусилля та втрати на фронті. Що з вами не так, що ви не хочете зрозуміти очевидного? Стрічка, як суцільний некролог. Половина контактів в телефоні вже ніколи не відповість. А ви тільки прокинулись через пост в ФБ?
Так, є обережний оптимизм, щодо того що ми зупинили швидке просування, але нам треба денно і нощно готуватися. Ще нічого не вирішено. Ще під загрозою існування України. І якщо комусь здається, що це стосується тільки Донецької, Луганської та можливо частково Харківської та Миколаївської області, в мене хуйова новина - вони не зупиняться. Якщо ми їх не зупинимо. В них все ще є ресурси. І таборів в Сибіру вистачить для всіх.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, вгадав. В нього мінімум конкретики, максимальна розпливчастість формулювань, посилання на то, шо путя всьо особисто рішає в останній момент. В цих цитатах, що ви навели, практично те ж саме. З датою вгадав, так співпало, якби не вгадав, то "путя в останній момент переграв". + реклама інших "інсайдерських" телеграм каналів. + відсутність елементарного сенсу в існуванні такого каналу, якщо в нього є справжні інсайди...
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48
смешно, почему не угадали Швец и Солонин? Это ж так просто, если вас почитать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:49
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
раз в рік і лопата стріляє. Якщо писати багато всього, то десь та й вгадаєш. Арестович теж "передбачив" війну.
Я розумію, що він тут вдало вгадав, а оскільки на вас особисто це сильно вплинуло, то ви йому вірите, але банально спробуйте підрахувати % успішних передбачень у нього на каналі...
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:59
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 05 сер, 2022 15:17, всього редагувалось 1 раз.
|