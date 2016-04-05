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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:03
Грйс-мэн написав: vitaliian написав: Грйс-мэн написав:
И конца и края потокам оттуда не видно
киселев тв? знаем слышали ваше "мы еще не начинали".
Так если у них "ракет на 2-3 недели", а у нас "1млн армия" с лендлтзом - так в чём проблема освободить территории?
Понятно, что у них ресурсы конечны, не безлимитны. Но пока "ожидания и реальность" как-то расходятся
1 Люди - є
Стрілецька зброя і боєприпаси - є
Ручні ПТРК і ПЗРК - є
Артилерії-мало
Танків/Бмп - мало
Літаків - мало
Систем ППО - мало
Систем ПРО - нема
З чим атакувати збираєтесь?
2 Як на мене , то наші союзники спробують з нашою допомогою створити ситуацію коли інгуші виставлять претензії чеченцям, а чеченці - дагестанцям
Коли буряти/евенки виставлять претензії москвичам/ленінградцям
Коли татари проголосять незалежність з центром в Казані...
От тоді й подивимось чия Кубань і Ставропілля....
А зараз
З мінімальними затратами - готуємось до отримання максимальних здобутків...
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:03
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:05
Грйс-мэн написав: lapay написав:
Якась ватна маячня.
Хто не хоче виконувати якісь угоди, то так і робить, як Яценюк тюлькини по газу. А хто не хоче, але не иоже, той називає два, заважаючих танцювати яйця, двома мінами.
Вы считаете, что "минск-2" нужно было выполнять? Вы читали их?
Я читав, і Вам раджу це зробити. За що на рашу санкції наклали тоді, часом не за невиконання мінська-2?
Фюрер все одно б напав, в нього незагоєна вавка в голові на слові Україна. Можливо, що обрання Зеленського і відтермінувало масштабний напад на пару років, тільки це не його заслуга, а наслідок дії путінської вавки, де є глибинний український народ, який тільки і мріє про совок і рашу, і є вашингтонський обком зі саоїми українськими маріонетками, які не дають народу обрати медведчуків.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:07
Опять влупили по херсонскому мосту.
Попали)
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:10
Грйс-мэн написав: flyman написав:
А в Туреччині що підписували, показували піплам?
Я не интересовался. В интернете были скрины. Вы пробовали хотя бы гуглить?
Опять же: кто их подписывал? Зе?
Прежде чем предъявлять какие-то претензии - поинтересуйтесь вопросом хоть минимально. Может там и ответы есть?
Ви ж пред"являєте претензії.
А хто підписував, По?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:15
flyman написав:
Ви ж пред"являєте претензії.
Я тобі зараховую "злив"!
Успіх написав: flyman написав:
Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу
А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло
От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє...
Ок.
А от якщо її нема?
Ну, не зовсім, але нема?
Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?
Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет.
А тепер УВАГА!
Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного!
І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д.
Уявив?Ну?
Що тоді? Як будеш діяти?
Теж гатити по бульбашах?
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:17
ювенальна юстиція, європейські цінності і блаблабла
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