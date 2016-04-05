Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины. Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа. Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.

Президент России Владимир Путин корректирует планы и даты начала вооружённого конфликта с Украиной. Вчера Путин принял решение и поставил в известность начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, о том, что время вооруженного ответа, в виде ракетного удара по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины, после провокаций будет сокращено с трех суток, обсуждаемых ранее, до двух-трех часов. Внезапность удара в ответ на инициированные провокации, лучший способ застать врасплох "противника", считает Путин. Если раньше обсуждались планы: 18 февраля провокации, потом ультиматум с невыполнимыми условиями и только через несколько дней, при отсутствии результатов торгов, -вооружённый ответ. То сейчас от ультиматума решено отказаться и сразу переходить к начальной стадии реализации вооружённого конфликта. Также есть решение, что и провокации и начало операции должны происходить в ночное время. Путин предупредил Герасимова, что полная готовность должна сохраняться 21 по 25 февраля включительно. Герасимов и Шойгу ответственные за военные действия, за провокации отвечает Патрушев.

Владимир Путин резко решил переходить от политического шантажа к военному пытаясь агрессивно перехватить информационный ажиотаж вокруг военного конфликта в очередной раз повышая ставку. Надо понимать, что не смотря на демонстрацию решимости и видимую готовность Путина реализовать силовой сценарий, планы предварительные и скорее всего будут скорректированы исходя из обстановки и реакции США и НАТО. Путин хочет демонстративных уступок со стороны запада по предложенным им "условиям безопасности". США и НАТО явно не готовы уступать в принципиальных позициях, не отказывая Путину в диалоге и предлагают уступки во второстепенных для Путина вопросах. Игра нервов выходит на новый уровень, и ситуация становится действительно опасной.