flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу
А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло
От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє... Ок. А от якщо її нема? Ну, не зовсім, але нема? Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?
Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет. А тепер УВАГА! Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного! І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д. Уявив? Ну? Що тоді? Як будеш діяти? Теж гатити по бульбашах?
antey1969 написав:Последние сомнения относительно целей Запада развеялись в мае, когда США подписали лендлиз с октября.
Они не подписывали с октября. Это наши эксперты придумали, решив что с октября у них начинается год. На самом деле по лендлизу можно поставлять уже сейчас, вот только нигде не прописаны ни суммы, ни то что должно поставляться, в общем ничего. Если кто то ждет октября это марно. Возможно он когда то и заработает, но не факт что даже в этом году.
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины. Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа. Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
Президент России Владимир Путин корректирует планы и даты начала вооружённого конфликта с Украиной. Вчера Путин принял решение и поставил в известность начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, о том, что время вооруженного ответа, в виде ракетного удара по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины, после провокаций будет сокращено с трех суток, обсуждаемых ранее, до двух-трех часов. Внезапность удара в ответ на инициированные провокации, лучший способ застать врасплох "противника", считает Путин. Если раньше обсуждались планы: 18 февраля провокации, потом ультиматум с невыполнимыми условиями и только через несколько дней, при отсутствии результатов торгов, -вооружённый ответ. То сейчас от ультиматума решено отказаться и сразу переходить к начальной стадии реализации вооружённого конфликта. Также есть решение, что и провокации и начало операции должны происходить в ночное время. Путин предупредил Герасимова, что полная готовность должна сохраняться 21 по 25 февраля включительно. Герасимов и Шойгу ответственные за военные действия, за провокации отвечает Патрушев. Владимир Путин резко решил переходить от политического шантажа к военному пытаясь агрессивно перехватить информационный ажиотаж вокруг военного конфликта в очередной раз повышая ставку. Надо понимать, что не смотря на демонстрацию решимости и видимую готовность Путина реализовать силовой сценарий, планы предварительные и скорее всего будут скорректированы исходя из обстановки и реакции США и НАТО. Путин хочет демонстративных уступок со стороны запада по предложенным им "условиям безопасности". США и НАТО явно не готовы уступать в принципиальных позициях, не отказывая Путину в диалоге и предлагают уступки во второстепенных для Путина вопросах. Игра нервов выходит на новый уровень, и ситуация становится действительно опасной.
Это может быть и намеренный слив. Я уже писал, что есть мнение, что этот генерал СВР это просто "контора" и их канал.
beee написав:В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють. Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють.
Підтверджую! На попередньому місці - то довкола нас стояли 777(за 500-700-1000км) - ну як стояли - переміщались... То, переважно, завжди по них лупили орки касетами(тріскотить так, що зразу зрозуміло, чим накривають) Але там і прикриття наших було - градами і ураганами!👍
ЛАД написав:Успіх Не хочется писать на форуме. Но лично Вам желаю успіхів и, в первую очередь, здоровья и бодрости. И само собой съездить в отпуск. Каждый раз радуюсь, когда вижу посты от Вас, Hotab"а, Bobua.
- Нескромный вопрос - если не секрет, почему Вы не хотите уехать? - ...несколько причин: > - может потому, что нас не обстреливают, не бомбят, все спокойно, не чувствуется явно присутствие орков; > - я ни на мгновение не сомневаюсь в нашем освобождении и хочу встретить наших в "своем" поселке; > - жалко бросать всё нажитое и начинать с 0 без ничего, по рассказам выехавших из поселка, как повезет, кому-то удалось вывезти весь минимум, что поместился в 2-х сумках, а у кого-то забрали всё - ноутбуки, телефоны, деньги, понравившуюся им одежду и обувь... > - в принципе я спокойный человек, но могу резко взорваться при явной несправедливости, поэтому могу и отправиться, как минимум в фильтрационный лагерь, максимум на тот свет: > - куда ехать, если все города Украины практически под обстрелом" и "У нас "тарелка", поэтому постоянно смотрю "Едині новини" и другие каналы, ессно кроме рашистских.
> P.S. У нас по-прежнему украинский флаг над поссоветом!"
По Херсону. Знаю больше, чем пишут, т.к. у хорошего знакомого там много родственников и в самом Херсоне, и по области. Ж/д мост разрушен так, что движение по нему невозможно. Антоновский (автомобильный) мост - орки перекрыли ямы железными листами и пускают по нему автотранспорт, тяжелую технику (танки) пока не переправляют - не выдержит их вес, людей переправляют захваченными прогулочными теплоходами. Много техники ушло на Крым, там готовят оборонительные сооружения - насыпают валы, строят дзоты, роют траншеи, что радует, т.к. до этого они этим не занимались. Информации идет ли техника по мосту через плотину Каховской ГЭС не имею. Знаю, что там снарядами была разрушена дорога перед плотиной (со стороны Новой Каховки) над шлюзом.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 сер, 2022 17:19, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Успіх Не хочется писать на форуме. Но лично Вам желаю успіхів и, в первую очередь, здоровья и бодрости. И само собой съездить в отпуск. Каждый раз радуюсь, когда вижу посты от Вас, Hotab"а, Bobua.