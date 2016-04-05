ЛАД написав:Успіх Не хочется писать на форуме. Но лично Вам желаю успіхів и, в первую очередь, здоровья и бодрости. И само собой съездить в отпуск. Каждый раз радуюсь, когда вижу посты от Вас, Hotab"а, Bobua.
Щиро дякую! І Вам бажаю міцного здоров'я!👍
А відпустка - наче, наближається Надіюсь, що через 2 тижні буду вдома👍
— А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку! Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття! нинішня наша побіда — велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чує се моя душа, що се не був остатній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші і вкінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро й живо нагадає собі його: се ощадить йому ціле море сліз і крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше, він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні! Се будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного! Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними тота пам'ять серед грядущих злиднів, так, як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем! ............ Багато змінилося від того часу. Аж надто докладно збулося віщування старого громадянина. Великі злигодні градовою хмарою перейшли понад руською землею.
Давне громадство давно забуте і, здавалось би, похоронене. Та ні! Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми се жиємо в тій щасливій добі відродження, про яку, вмираючи, говорив Захар, а бодай у досвітках тої щасливої доби?
— А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку! Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття! нинішня наша побіда — велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чує се моя душа, що се не був остатній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші і вкінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро й живо нагадає собі його: се ощадить йому ціле море сліз і крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше, він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні! Се будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного! Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними тота пам'ять серед грядущих злиднів, так, як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем! ............ Багато змінилося від того часу. Аж надто докладно збулося віщування старого громадянина. Великі злигодні градовою хмарою перейшли понад руською землею.
Давне громадство давно забуте і, здавалось би, похоронене. Та ні! Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми се жиємо в тій щасливій добі відродження, про яку, вмираючи, говорив Захар, а бодай у досвітках тої щасливої доби?
otg написав:Это может быть и намеренный слив. Я уже писал, что есть мнение, что этот генерал СВР это просто "контора" и их канал.
и создан специально чтобы вас обмануть. а в остальное время он вам сообщает с кем спит жена медведева и каким словом назвал Путина Собянин. Очень ценная для вас инфа.
Почему так много людей думает что весь мир вращается вокруг их эго? Этот канал рассчитан на внутреннего потребителя, знакомого лично с женой Димона и тусовкой Собянина. Остальным его инфа просто не интересна. Поэтому там так мало пишут про войну, война ту аудиторию интересует ещё меньше, чем балет. Вообще удивляюсь что там эта инфа появилась. А кто с кем спит им наоборот важно для понимания статусов ху из ху.
И я абсолютно не уверен что инфа про жену димона правда я понимаю если кого то канал и наёживает, только не меня, потому что я не его ЦА.
otg написав:Это может быть и намеренный слив. Я уже писал, что есть мнение, что этот генерал СВР это просто "контора" и их канал.
созданы специально чтобы вас обмануть. а в остальное время он вам сообщает с кем спит жена медведева и каким словом назвал Путина Собянин. Очень ценная инфа.
Какие цели преследует? Да кто его знает? Обычно подобные каналы используют для слива ложной инфы в нужный момент. Например про нападение и так все знали, ибо разведки получили точную инфу, сто раз перепроверили. Сильной внезапности им не нужно было вот и сливали. Когда ведут игру часто так делают. Льют, льют то что можно проверить, но не имеет серьезного значения, а в один прекрасный момент сольют то что нужно для их игры. Вот эти сплетни кажется детским садом, а ведь тоже, возможно, решают какую то задачу. Я не сторонник конспирологии, но версию вполне можно рассматривать и рассматривает как наша разведка, так и западные. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто озвучиваю то что читал и слышал. И всегда в таких случаях говорю, может быть так и может быть по другому.
otg написав:Вот эти сплетни кажется детским садом, а ведь тоже, возможно, решают какую то задачу
вы когда то работали в крупной организации? сплетни это часть её культуры. Каждый хочет занять лучшее место в табеле о рангах. Для этого надо запустить удачную сплетню о том, кто выше тебя. А вы ищете тайный смысл. 90% там инфа не имеющая никакой ценности за пределами их тусовки. Канал распространяющий сплетни. Инфа про войну там оказалась случайно. Автор подумал что сможет влить новую жизнь, но посмотрел что на рф война мало кого интересует и перестал писать об этом. Разве что косвенно иногда упомянет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 сер, 2022 19:45, всього редагувалось 2 разів.
otg написав:Вот эти сплетни кажется детским садом, а ведь тоже, возможно, решают какую то задачу
вы когда то работали в крупной организации? сплетни это часть её культуры. Каждый хочет занять лучшее место в табеле о рангах. Для этого надо запустить удачную сплетню о том, кто выше тебя. А вы ищете тайный смысл. 90% там инфа не имеющая никакой ценности за пределами их тусовки. Канал распространяющий сплетни.
vitaliian написав:вы когда то работали в крупной организации? сплетни это часть её культуры. Каждый хочет занять лучшее место в табеле о рангах. Для этого надо запустить удачную сплетню о том, кто выше тебя. А вы ищете тайный смысл. 90% там инфа не имеющая никакой ценности за пределами их тусовки. Канал распространяющий сплетни.
Я же сказал я не ищу никакого тайного смысла. Есть версия. Просто может быть так, а может быть по др. Кстати, а кто Вас сказал что канал рассчитан на их тусовку? Где то почитали или сами так решили?