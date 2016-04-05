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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1925192619271928
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:49

  otg написав:Кстати, а кто Вас сказал что канал рассчитан на их тусовку? Где то почитали или сами так решили?
долго объяснять... профессия такая

кстати, человек умеет врать с младенчества, а обезьяны - нет, но самые способные этому быстро учатся. Древнейший навык, можно сказать.

Генерал пишет текст по несколько часов или даже дней. Каждое слово 10 раз взвешено, каждая запятая на месте. Военные так не умеют, это уровень топовых аналитиков фсб и журналистов. При этом в вопросах экономики, внешней политики, военного дела он профан. Судя по всему он годами анализирует внутренние настроения элиты и тонко ими играет. А иногда не тонко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:39

  vitaliian написав:
  otg написав:Кстати, а кто Вас сказал что канал рассчитан на их тусовку? Где то почитали или сами так решили?
долго объяснять... профессия такая

кстати, человек умеет врать с младенчества, а обезьяны - нет, но самые способные этому быстро учатся. Древнейший навык, можно сказать.

Генерал пишет текст по несколько часов или даже дней. Каждое слово 10 раз взвешено, каждая запятая на месте. Военные так не умеют, это уровень топовых аналитиков фсб и журналистов. При этом в вопросах экономики, внешней политики, военного дела он профан. Судя по всему он анализирует внутренние настроения элиты и тонко ими играет. А иногда не тонко.
Я не очень долго и часто тусуюсь на форуме, но может помните такого Волгаря. Не я один вычислил что творчество этого ника, плод коллективного труда. Вполне возможно так и здесь. Сами пишете про контору. Но контора не всегда ФСБ. При чем здесь военные? Военные это типа нашего прапорщика, хоть и получше образование, но со временем все опускаются до уровня "стой там, иди сюда". Здесь действительно уровень другой, поэтому можно рассматривать разные версии. Возможно и решаются какие то внутренние вопросы, но скорее в том числе. Зачем условному сыну какого то чиновника количество потерь в РФ-ской армии? Тем более завышенные.
otg
 
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