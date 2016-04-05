otg написав:Кстати, а кто Вас сказал что канал рассчитан на их тусовку? Где то почитали или сами так решили?
долго объяснять... профессия такая
кстати, человек умеет врать с младенчества, а обезьяны - нет, но самые способные этому быстро учатся. Древнейший навык, можно сказать.
Генерал пишет текст по несколько часов или даже дней. Каждое слово 10 раз взвешено, каждая запятая на месте. Военные так не умеют, это уровень топовых аналитиков фсб и журналистов. При этом в вопросах экономики, внешней политики, военного дела он профан. Судя по всему он годами анализирует внутренние настроения элиты и тонко ими играет. А иногда не тонко.
otg написав:Кстати, а кто Вас сказал что канал рассчитан на их тусовку? Где то почитали или сами так решили?
долго объяснять... профессия такая
кстати, человек умеет врать с младенчества, а обезьяны - нет, но самые способные этому быстро учатся. Древнейший навык, можно сказать.
Генерал пишет текст по несколько часов или даже дней. Каждое слово 10 раз взвешено, каждая запятая на месте. Военные так не умеют, это уровень топовых аналитиков фсб и журналистов. При этом в вопросах экономики, внешней политики, военного дела он профан. Судя по всему он анализирует внутренние настроения элиты и тонко ими играет. А иногда не тонко.
Я не очень долго и часто тусуюсь на форуме, но может помните такого Волгаря. Не я один вычислил что творчество этого ника, плод коллективного труда. Вполне возможно так и здесь. Сами пишете про контору. Но контора не всегда ФСБ. При чем здесь военные? Военные это типа нашего прапорщика, хоть и получше образование, но со временем все опускаются до уровня "стой там, иди сюда". Здесь действительно уровень другой, поэтому можно рассматривать разные версии. Возможно и решаются какие то внутренние вопросы, но скорее в том числе. Зачем условному сыну какого то чиновника количество потерь в РФ-ской армии? Тем более завышенные.
— А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку! Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття! нинішня наша побіда — велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чує се моя душа, що се не був остатній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші і вкінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро й живо нагадає собі його: се ощадить йому ціле море сліз і крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше, він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні! Се будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного! Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними тота пам'ять серед грядущих злиднів, так, як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем! ............ Багато змінилося від того часу. Аж надто докладно збулося віщування старого громадянина. Великі злигодні градовою хмарою перейшли понад руською землею.
Давне громадство давно забуте і, здавалось би, похоронене. Та ні! Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми се жиємо в тій щасливій добі відродження, про яку, вмираючи, говорив Захар, а бодай у досвітках тої щасливої доби?
Меньше читайте. Найдите себе работу - пасите пчёлок, ростите детей, внуков, сад, ловите рыбу,.... Я то же, когда то был молод и глуп - во всё Верил, но здоровье закончилось, дети выросли,... - а гной по прежнему трубил, почекайтэ,... - завтра буде краще! А сам, в это время грабили и уничтожали ВСЁ. - "Не убитый вами мусорок, случайно пойманный на взятке - завтра, уже во главе целой организации будет контролировать вашу жизнь. " Украина - это не та страна, в которой можно, что-то планировать. Жизнь у нас, постоянная борьба за выживание, словно крысы в бочке, навязанной "кем-то" далеко из-вне, за долю малую своими крысами.
beee написав:У мене погана новина для тих, хто з насолодженням тягає пост про зрадоньку в Пісках, та обсмоктує це. Ласкаво просимо в реальність. Може бля нарешті в ваших тупих головах щось переключиться і ви зрозумієте, що зараз таке кругом. Що кожен населений пункт, який ми залишили, ми захищали з такими ж зусиллями. Кожен кілометр фронту, в 99 випадках зі 100, залишали саме так. І що було ще гірше. Зараз з артою набагато краще за рахунок натівських калібрів. Просто коли вам бля кричиш криком, що ворог все ще наступає, що є все ще загроза втрати держави, то всі такі - якась хуйня, та лякалки, а давайте ми срачікі навколополітичні захуячим. Ще раз для особливо здібних. В нас повномасштабна війна, якої не було з часу 2 світової. В нас проблеми з БК для артилерії, та вйобані стволи радянських калібрів. А брати нема де. Перевага в артилерії у росіян. Нам щоб мати перевагу в арті для наступу потрібно гармат більше чим є у всіх країн Європи членів НАТО. В нас на фронті гармати 777 пріоритетна ціль для ворога. За ними полюють. Якщо після залпу знаходять орланами, то вже за 2 хвилини пакет "ураганів" касетний летить туди. Цілі дивізіони "ураганів" полюють. В нас є успіх на окремих ділянках, але це все дуже не стабільно. Бо це за рахунок того, що ворог перекидає сили в інші локації. Зрозумійте це все. Ми б'ємо по складам, не тому що такі гуманісти. А тому що єдина можливість зменшити тиск на лінію фронту. Кожен день це надлюдські зусилля та втрати на фронті. Що з вами не так, що ви не хочете зрозуміти очевидного? Стрічка, як суцільний некролог. Половина контактів в телефоні вже ніколи не відповість. А ви тільки прокинулись через пост в ФБ? Так, є обережний оптимизм, щодо того що ми зупинили швидке просування, але нам треба денно і нощно готуватися. Ще нічого не вирішено. Ще під загрозою існування України. І якщо комусь здається, що це стосується тільки Донецької, Луганської та можливо частково Харківської та Миколаївської області, в мене хуйова новина - вони не зупиняться. Якщо ми їх не зупинимо. В них все ще є ресурси. І таборів в Сибіру вистачить для всіх.
За словами Жданова, зараз росіянам потрібно перемир'я, а Україні – перемога на полі бою для формування переговорної позиції. Експерт також оцінив ризики того, що армія РФ може прорватися в напрямку міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв.
"Не можна сказати, що повністю не існує загрози прориву російських військ на напрямках трьох основних міст, але при цьому імовірність прориву практично дорівнює нулю",
vitaliian написав:Орки теряют личный состав, склады с припасами, технику, авиацию при это не продвигаются. В чём вы видите смысл так воевать ещё несколько лет?
1. И конца и края потокам оттуда не видно. Будут медленно "освобождать" километр за километром, до состояния Мариуполя или Попасной. Есть ли эти "годы" у Николаева и Харькова например? 2. А теперь сравните ресурсы Украины
Видите смысл?
"Єднаймося!" В восстановлении Украины, как Государства 1-го класса. Верховенстве Права,... Физическая ликвидация организованной преступности и прежде всего во Власти. Сейчас официально, для этого "политический момент" - на Международном уровне. - И Дикость этим шансом не воспользоваться. - А имеем? Новых, ....."медиозвёзд" с "0" знанием? И желанием работать?
vitaliian написав:Херсон без боя никто назад не отдаст 2. Заморозка любых захваченных после 24.02 территорий это личный проигрыш Зеленского. "не смог защитить". Ну и неизвестна реакция военных (за что мы воевали если как было на 1.04 так и заморозили)
Так ви не соромтесь - запитайте військових(тобто мене) А я скажу, що ще в травні - я б тут "рвав і метав", щоб гнати ворога за межі наших 30тилітніх кордонів! І ще в додачу, з декілька десятків ракет запустити по їхніх військових базах!
А тепер, якщо я бачу, що "колективний Захід" обісра... ой, зрадив мої сподівання/надії на їхню допомогу, то... - то сенс подальшої війни в такому ж руслі? Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо! Якщо ні - то сенс подальшої війни? Щоб колективний Захід грав шахи, а нами розмінювався як пішаками? Та я іпав таку війну!
Когда реалии борятся с картинкой из голубого экрана, то реалии рано или поздно побеждают. На фронте быстрее, в тылу(пока не потерял привычную работу) медленнее. Что собственно поменялось с мая-апреля? Тогда поставки в Украину ограничивали классом вооружения, сейчас количеством. Можно было давать больше? Да легко. Последние сомнения относительно целей Запада развеялись в мае, когда США подписали лендлиз с октября.
Я, дико ненавижу возвращаться к старым постам... Неужели в столь длительный срок пришло понимание? А ведь ещё не вечер, и .... Украинцам - нужна собственная Украина!!!
L написав:недавно бачив передачу, як з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"
воно то так, але якщо це допустимо до автомобілів постачання, то навряд чи ви захочете, щоб Вас в критичному стані евакуювала швидка, з якої зробили "ляльку" в гаражі. Аналогічно, ракету, вартісьтю в мільйон, між бойовими позиціями має переміщувати машина, яка не ламається, а не яку можна швидко зремонтувати. З "Богданою" - та ж історія. Відстрілялась і треба свялювати від відповіді - то міняти свічки запалювання наприклад - не найкращий час.
Я думав, що не доведеться "розжовувати", але якщо потрібно, то прошу: Ви нарікаєте на якість КрАЗів, я ж написав "з древніх КрАЗів в умовних "гаражах" робили "конфетку" і продавали в Росію без "капіталки" і нічого, навіть вони деякий час "бігали"". Як на мене, це показує надійність цих машин, і при купівлі нових авто проблем не повинно бути тим більше. Дійсно цього не розумієте чи робите вигляд?
На серьёзные и конкретные темы, с расзовыванием конкретики о высокотехнологической отечественной технике, наличии ремонтной базы, стандартизации узлов и агрегатов,.... - О реальных перспективах "отечественных производителей" - Здесь общаться бесполезно
"Уровень Милованова" - хотя сами патологически не воспринимают суть впровадження его экономических "РЕХФОР" (приемлемых для самых отсталых регионов Африки)
Бронеавтомобиль способен транспортировать 10 солдат в зоне боевых действий. Всего пол миллиарда долларов, и армия на юге будет на бронеколесах. Рашка готовилась, клепала Тигры, а наши зебилоиды себе выбирали по приколу.
Не в обиду: Прекращайте дурковать. Лучше идите в пехоту и изучайте технику. За тем её применение и использование За тем ремонт и борьбу за живучесть. ................................. За тем производство - в лучшем случае отечественное(просто знаю работавших заробитчан даже на оборонных заводах Европы) Научитесь слушать и понимать, о чём Вам говорят старшие,... ................................. Только после чего что-то кому-то рекомендуйте, в подобном "плане"