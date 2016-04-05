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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:49

Официальные события из большой политики:
Эрдоган пошел на уступки Путину в газовом вопросе Президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на уступки Кремлю в газовом вопросе: турецкий лидер дал согласие частично оплачивать поставки российского "голубого топлива" в республику в рублях.

Соответствующая договоренность между президентами Турции и РФ была достигнута в пятницу во время встречи в Сочи, заявил вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводит "РБК".

По словам российского чиновника, стороны переходят на расчеты в национальных валютах, часть импорта газа в Турцию уже будет оплачиваться в рублях. Новак назвал это решение "новым этапом, открывающим возможности для развития сотрудничества между странами в денежно-финансовой сфере". Помимо этого, российский вице-премьер сообщил о договоренностях в банковской и финансовой сферах и добавил, что эти шаги "выводят отношения Москвы и Анкары на новый уровень".

В рамках переговоров турецкий и российский президенты также оговорили функционирование трубопровода "Турецкий поток" и строительство атомной электростанции "Аккую". Путин назвал "Турецкий поток" "важнейшей артерией, снабжающей европейский рынок российским голубым топливом" и добавил, что "Европа должна быть благодарна Анкаре".

Отметим, требование Кремля платить за поставляемый российский газ в рублях - часть плана Москвы по энергетическому шантажу Европы. В марте Путин подписал указ, согласно которому "недружественные РФ страны" должны открывать рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплатиться за российское голубое топливо". При этом стоит уточнить, что Турции нет в списке "недружественных Кремлю стран".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/256601_1659724627

Рифляндия делает удар по Европе и НАТО?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:00

А вот и официоз, когда всё порешали, кто, на каком уровне и зачем:
https://www.unian.net/economics/agro/ek ... 30937.html
Теперь проблемы украинцев, простите, индейцев - дела самих индейцев.
Kudrjavuy
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