Эрдоган пошел на уступки Путину в газовом вопросе Президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на уступки Кремлю в газовом вопросе: турецкий лидер дал согласие частично оплачивать поставки российского "голубого топлива" в республику в рублях.
Соответствующая договоренность между президентами Турции и РФ была достигнута в пятницу во время встречи в Сочи, заявил вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводит "РБК".
По словам российского чиновника, стороны переходят на расчеты в национальных валютах, часть импорта газа в Турцию уже будет оплачиваться в рублях. Новак назвал это решение "новым этапом, открывающим возможности для развития сотрудничества между странами в денежно-финансовой сфере". Помимо этого, российский вице-премьер сообщил о договоренностях в банковской и финансовой сферах и добавил, что эти шаги "выводят отношения Москвы и Анкары на новый уровень".
В рамках переговоров турецкий и российский президенты также оговорили функционирование трубопровода "Турецкий поток" и строительство атомной электростанции "Аккую". Путин назвал "Турецкий поток" "важнейшей артерией, снабжающей европейский рынок российским голубым топливом" и добавил, что "Европа должна быть благодарна Анкаре".
Отметим, требование Кремля платить за поставляемый российский газ в рублях - часть плана Москвы по энергетическому шантажу Европы. В марте Путин подписал указ, согласно которому "недружественные РФ страны" должны открывать рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплатиться за российское голубое топливо". При этом стоит уточнить, что Турции нет в списке "недружественных Кремлю стран".
Andrey2512 написав:Kudrjavuy Интересно, а что даёт оплата рублями? Кроме информационного шума.
Например, турки дают миллион долларов или турки покупают в РФ рублей на 1 млн долларов и отдают рубли...
Неужели разный экономический эффект от этих процедур?
Зменшується доларова зона, росте рубльова. Дерев"яний стає вільноконвертованою світовою валютою (як долар США), а долар США стає як дерев"яний (який ніде крім США нікомунепотрібний). Замість нафтодоларів рулить газорублі. Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
Востаннє редагувалось flyman в Суб 06 сер, 2022 07:13, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512 написав:Kudrjavuy Интересно, а что даёт оплата рублями? Кроме информационного шума.
Например, турки дают миллион долларов или турки покупают в РФ рублей на 1 млн долларов и отдают рубли...
Неужели разный экономический эффект от этих процедур?
Смысл в том что бы турки не покупали рубли для оплаты газа, а продавали свои товары за рубли. Если товарооборот между большинства странами от доллара перейдет в нацвалюты штаты утратят основу супердержавности.
Kudrjavuy написав:Официальные события из большой политики:
Эрдоган пошел на уступки Путину в газовом вопросе Президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на уступки Кремлю в газовом вопросе: турецкий лидер дал согласие частично оплачивать поставки российского "голубого топлива" в республику в рублях.
Соответствующая договоренность между президентами Турции и РФ была достигнута в пятницу во время встречи в Сочи, заявил вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводит "РБК".
По словам российского чиновника, стороны переходят на расчеты в национальных валютах, часть импорта газа в Турцию уже будет оплачиваться в рублях. Новак назвал это решение "новым этапом, открывающим возможности для развития сотрудничества между странами в денежно-финансовой сфере". Помимо этого, российский вице-премьер сообщил о договоренностях в банковской и финансовой сферах и добавил, что эти шаги "выводят отношения Москвы и Анкары на новый уровень".
В рамках переговоров турецкий и российский президенты также оговорили функционирование трубопровода "Турецкий поток" и строительство атомной электростанции "Аккую". Путин назвал "Турецкий поток" "важнейшей артерией, снабжающей европейский рынок российским голубым топливом" и добавил, что "Европа должна быть благодарна Анкаре".
Отметим, требование Кремля платить за поставляемый российский газ в рублях - часть плана Москвы по энергетическому шантажу Европы. В марте Путин подписал указ, согласно которому "недружественные РФ страны" должны открывать рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплатиться за российское голубое топливо". При этом стоит уточнить, что Турции нет в списке "недружественных Кремлю стран".
crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.
Стороны должны подкопить силы и поремонтироваться. У Европы началась подготовка к отопительному сезону, им нужно перемирие для стабильных поставок газа в хранилище. Ещё ждут когда долярчику надоест в отпуске и он вернётся на фронт всех побеждать.
. На протяженной линии фронта от Херсона до Харькова у гнилого командарма Шойгу нет сил удерживать позиции конвенционными средствами. Это только у диванные ура-патриоты перемалывают ВСУ, а на деле фронт может в любой момент посыпатся. Уже есть планы отхода из Донецка, Херсона и Мелитополя для обороны узкого коридора вдоль Азовского моря. Тем более, даже известная своей "точностью" Z-социология зуб даёт, что в "ДНР" не более трети за союз с РФ. "Освобождение" от цивилизации не оценили. https://t.me/sytosokrata/697
Автор этого ТГ канала наверное читает наш форум, потому как я не раз писал что эффективно наступать у русни сил нет. Наступать они конечно могут, но с неадекватно большими потерями.