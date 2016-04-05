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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19271928192919301931>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:49

Официальные события из большой политики:
Эрдоган пошел на уступки Путину в газовом вопросе Президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на уступки Кремлю в газовом вопросе: турецкий лидер дал согласие частично оплачивать поставки российского "голубого топлива" в республику в рублях.

Соответствующая договоренность между президентами Турции и РФ была достигнута в пятницу во время встречи в Сочи, заявил вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводит "РБК".

По словам российского чиновника, стороны переходят на расчеты в национальных валютах, часть импорта газа в Турцию уже будет оплачиваться в рублях. Новак назвал это решение "новым этапом, открывающим возможности для развития сотрудничества между странами в денежно-финансовой сфере". Помимо этого, российский вице-премьер сообщил о договоренностях в банковской и финансовой сферах и добавил, что эти шаги "выводят отношения Москвы и Анкары на новый уровень".

В рамках переговоров турецкий и российский президенты также оговорили функционирование трубопровода "Турецкий поток" и строительство атомной электростанции "Аккую". Путин назвал "Турецкий поток" "важнейшей артерией, снабжающей европейский рынок российским голубым топливом" и добавил, что "Европа должна быть благодарна Анкаре".

Отметим, требование Кремля платить за поставляемый российский газ в рублях - часть плана Москвы по энергетическому шантажу Европы. В марте Путин подписал указ, согласно которому "недружественные РФ страны" должны открывать рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплатиться за российское голубое топливо". При этом стоит уточнить, что Турции нет в списке "недружественных Кремлю стран".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/256601_1659724627

Рифляндия делает удар по Европе и НАТО?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:00

А вот и официоз, когда всё порешали, кто, на каком уровне и зачем:
https://www.unian.net/economics/agro/ek ... 30937.html
Теперь проблемы украинцев, простите, индейцев - дела самих индейцев.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:43

Наступаємо?

Таксссс - щось ні вночі не було спокійно, ні зараз...
Досить не спокійно :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:59

Kudrjavuy
Интересно, а что даёт оплата рублями? Кроме информационного шума.

Например, турки дают миллион долларов или турки покупают в РФ рублей на 1 млн долларов и отдают рубли...

Неужели разный экономический эффект от этих процедур? :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:10

  Andrey2512 написав:Kudrjavuy
Интересно, а что даёт оплата рублями? Кроме информационного шума.

Например, турки дают миллион долларов или турки покупают в РФ рублей на 1 млн долларов и отдают рубли...

Неужели разный экономический эффект от этих процедур? :D

Зменшується доларова зона, росте рубльова. Дерев"яний стає вільноконвертованою світовою валютою (як долар США), а долар США стає як дерев"яний (який ніде крім США нікомунепотрібний). Замість нафтодоларів рулить газорублі.
Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
Востаннє редагувалось flyman в Суб 06 сер, 2022 07:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Andrey2512 написав:Kudrjavuy
Интересно, а что даёт оплата рублями? Кроме информационного шума.

Например, турки дают миллион долларов или турки покупают в РФ рублей на 1 млн долларов и отдают рубли...

Неужели разный экономический эффект от этих процедур? :D
Смысл в том что бы турки не покупали рубли для оплаты газа, а продавали свои товары за рубли. Если товарооборот между большинства странами от доллара перейдет в нацвалюты штаты утратят основу супердержавности.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:Официальные события из большой политики:
Эрдоган пошел на уступки Путину в газовом вопросе Президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на уступки Кремлю в газовом вопросе: турецкий лидер дал согласие частично оплачивать поставки российского "голубого топлива" в республику в рублях.

Соответствующая договоренность между президентами Турции и РФ была достигнута в пятницу во время встречи в Сочи, заявил вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводит "РБК".

По словам российского чиновника, стороны переходят на расчеты в национальных валютах, часть импорта газа в Турцию уже будет оплачиваться в рублях. Новак назвал это решение "новым этапом, открывающим возможности для развития сотрудничества между странами в денежно-финансовой сфере". Помимо этого, российский вице-премьер сообщил о договоренностях в банковской и финансовой сферах и добавил, что эти шаги "выводят отношения Москвы и Анкары на новый уровень".

В рамках переговоров турецкий и российский президенты также оговорили функционирование трубопровода "Турецкий поток" и строительство атомной электростанции "Аккую". Путин назвал "Турецкий поток" "важнейшей артерией, снабжающей европейский рынок российским голубым топливом" и добавил, что "Европа должна быть благодарна Анкаре".

Отметим, требование Кремля платить за поставляемый российский газ в рублях - часть плана Москвы по энергетическому шантажу Европы. В марте Путин подписал указ, согласно которому "недружественные РФ страны" должны открывать рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплатиться за российское голубое топливо". При этом стоит уточнить, что Турции нет в списке "недружественных Кремлю стран".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/256601_1659724627

Рифляндия делает удар по Европе и НАТО?
Ердогпн отримує своє. Недаремно він переймався за наше зерно...
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:41

  crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.


нечем наступать
или вы не видите что делают с Днепропетровской областью? да и Николаевым...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:48

  crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.

Стороны должны подкопить силы и поремонтироваться. У Европы началась подготовка к отопительному сезону, им нужно перемирие для стабильных поставок газа в хранилище. Ещё ждут когда долярчику надоест в отпуске и он вернётся на фронт всех побеждать.
. На протяженной линии фронта от Херсона до Харькова у гнилого командарма Шойгу нет сил удерживать позиции конвенционными средствами. Это только у диванные ура-патриоты перемалывают ВСУ, а на деле фронт может в любой момент посыпатся. Уже есть планы отхода из Донецка, Херсона и Мелитополя для обороны узкого коридора вдоль Азовского моря. Тем более, даже известная своей "точностью" Z-социология зуб даёт, что в "ДНР" не более трети за союз с РФ. "Освобождение" от цивилизации не оценили. https://t.me/sytosokrata/697

Автор этого ТГ канала наверное читает наш форум, потому как я не раз писал что эффективно наступать у русни сил нет. Наступать они конечно могут, но с неадекватно большими потерями.
vitaliian
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