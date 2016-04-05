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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1928192919301931>
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:нечем наступать

Навіщо ви відповідаєте рашистському тролю. Думаєте, він не знає відповіді на ці питання?

Чи ви справді думаєте, що людина , яка називає рашистську сволоту виключно "росармія" - то наш?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 сер, 2022 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:58

  otg написав:Зачем условному сыну какого то чиновника количество потерь в РФ-ской армии? Тем более завышенные.
чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю. Они про потери вообще могут быть не в курсе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 08:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:00

  crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.

#неначасі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:02

  flyman написав:Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
с вашей бурной фантазией надо снимать кино 18+
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
с вашей бурной фантазией надо снимать кино 18+

Сценарій краху, фінансовий Амаргедон, красна кнопка з Аліекспреса
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:21

  beee написав:А логистика? Хорошо, теоретически они могут молоть километр за километром. Но как мы помним, есть определённый точка, после которой из за логистики всё сыпется в мешке

Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду

Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:41

  beee написав:
  beee написав:А логистика? Хорошо, теоретически они могут молоть километр за километром. Но как мы помним, есть определённый точка, после которой из за логистики всё сыпется в мешке

Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду

Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?

наскільки дозволять, настільки і зайдуть
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:44

  flyman написав:
  beee написав:
  beee написав:А логистика? Хорошо, теоретически они могут молоть километр за километром. Но как мы помним, есть определённый точка, после которой из за логистики всё сыпется в мешке

Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду

Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?

наскільки дозволять, настільки і зайдуть

Ніхто ж не дозволяє. А вони, используя технику выдавливания артиллерией идут. Но такая техника войны требует логистики и чем больше плечо, тем она сложнее. Так?
Всё на самом деле считается на бумаге, наверное.
Когда я работал со Ждановым, то говорили, что просчитать можно всё
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:46

  beee написав:Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду

Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
Если не будут идти колонами как на Киев, теоретически могут. При более менее равномерной линии фронта и достаточного количества живой силы и техники наладить логистику не такая не выполнимая задача. Тем более они ждут что наши войска посыпятся от их массированных артобстрелов. Сейчас все зависит от того сможет и захочет ли Запад поставить нам достаточное кол-во оружия и как наше командование смогло подготовить резерв за это время. На счет оружия, боюсь что ракеты на 300 км нам начнут давать только тогда когда враг продвинется вглубь на это расстояние.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Cтратеги, подскажите.

Не стратег, просто из истории 2МВ - фронт от Балтики до Дарданелл, за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина. И никаких проблем с логистикой.
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