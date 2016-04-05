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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 сер, 2022 07:58
cohan написав:
нечем наступать
Навіщо ви відповідаєте рашистському тролю. Думаєте, він не знає відповіді на ці питання?
Чи ви справді думаєте, що людина , яка називає рашистську сволоту виключно "росармія" - то наш?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 сер, 2022 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 07:58
otg написав:
Зачем условному сыну какого то чиновника количество потерь в РФ-ской армии? Тем более завышенные.
чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю. Они про потери вообще могут быть не в курсе.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 сер, 2022 08:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:00
crumd написав:
Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.
#неначасі
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flyman
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:02
flyman написав:
Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
с вашей бурной фантазией надо снимать кино 18+
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:08
vitaliian написав: flyman написав:
Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
с вашей бурной фантазией надо снимать кино 18+
Сценарій краху, фінансовий Амаргедон, красна кнопка з Аліекспреса
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flyman
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:21
beee написав:
А логистика? Хорошо, теоретически они могут молоть километр за километром. Но как мы помним, есть определённый точка, после которой из за логистики всё сыпется в мешке
Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду
Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:41
beee написав: beee написав:
А логистика? Хорошо, теоретически они могут молоть километр за километром. Но как мы помним, есть определённый точка, после которой из за логистики всё сыпется в мешке
Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду
Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
наскільки дозволять, настільки і зайдуть
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flyman
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:44
flyman написав: beee написав: beee написав:
А логистика? Хорошо, теоретически они могут молоть километр за километром. Но как мы помним, есть определённый точка, после которой из за логистики всё сыпется в мешке
Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду
Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
наскільки дозволять, настільки і зайдуть
Ніхто ж не дозволяє. А вони, используя технику выдавливания артиллерией идут. Но такая техника войны требует логистики и чем больше плечо, тем она сложнее. Так?
Всё на самом деле считается на бумаге, наверное.
Когда я работал со Ждановым, то говорили, что просчитать можно всё
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:46
beee написав:
Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду
Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
Если не будут идти колонами как на Киев, теоретически могут. При более менее равномерной линии фронта и достаточного количества живой силы и техники наладить логистику не такая не выполнимая задача. Тем более они ждут что наши войска посыпятся от их массированных артобстрелов. Сейчас все зависит от того сможет и захочет ли Запад поставить нам достаточное кол-во оружия и как наше командование смогло подготовить резерв за это время. На счет оружия, боюсь что ракеты на 300 км нам начнут давать только тогда когда враг продвинется вглубь на это расстояние.
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otg
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:47
beee написав:
Cтратеги, подскажите.
Не стратег, просто из истории 2МВ - фронт от Балтики до Дарданелл, за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина. И никаких проблем с логистикой.
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crumd
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