Додано: Суб 06 сер, 2022 08:46

beee написав: Стратеги, подскажите.

Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду



Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей? Стратеги, подскажите.Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропагандуКак по вашему они зайдут глубже приграничных областей?

Если не будут идти колонами как на Киев, теоретически могут. При более менее равномерной линии фронта и достаточного количества живой силы и техники наладить логистику не такая не выполнимая задача. Тем более они ждут что наши войска посыпятся от их массированных артобстрелов. Сейчас все зависит от того сможет и захочет ли Запад поставить нам достаточное кол-во оружия и как наше командование смогло подготовить резерв за это время. На счет оружия, боюсь что ракеты на 300 км нам начнут давать только тогда когда враг продвинется вглубь на это расстояние.