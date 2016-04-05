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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:50
beee написав: flyman написав: beee написав:
Стратеги, подскажите.
Или тут только сплетни геополитики могут тереть? И тащить сюда рашисткую пропаганду
Как по вашему они зайдут глубже приграничных областей?
наскільки дозволять, настільки і зайдуть
Ніхто ж не дозволяє. А вони, используя технику выдавливания артиллерией идут. Но такая техника войны требует логистики и чем больше плечо, тем она сложнее. Так?
Всё на самом деле считается на бумаге, наверное.
Когда я работал со Ждановым, то говорили, что просчитать можно всё
Якщо у рівнянні нескінечна кількість змінних, то на виході нескінченна кількість варіантів.
Якщо в тебе є всі вхідні дані, то можна прорахувати. Якщо нема, то можна зробити оціночне судження.
Якщо вчив ТАУ (теорія автоматичного управління), якщо розглядати напад, напр., як динамічний процес, типу імпульс, і врахувати характиристики об"єктів, на які діє, то зараз іде затухаючий аперіодичний процес.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:54
crumd написав: beee написав:
Cтратеги, подскажите.
Не стратег, просто из истории 2МВ - фронт от Балтики до Дарданелл, за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина. И никаких проблем с логистикой.
22.06.41 зайши в Брест а 7.11.41 вже були під Москвою, аналогія натягнута як сова наглобус
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:55
vitaliian написав:
чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю. Они про потери вообще могут быть не в курсе.
Ну это исключительно Ваше мнение. Я вообще сомневаюсь что люди близкие к кремлю потребляют контент телеграмм каналов, кроме Димона конечно.
Вы же посмотрите из чего Путен читает. Там на листочке буквы мин 96 pt. Более того, люди те кто был вхож в кабинеты рассказывают что они читают лишь сводки, аналитическую инфу и пр исключительно на бамаге. А Вы говорите целевая аудитория. Но еще раз, не претендую на исключительную правоту, может быть и по Вашему, но очень сомнительно.
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