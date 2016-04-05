Додано: Суб 06 сер, 2022 08:55

vitaliian написав: чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю. Они про потери вообще могут быть не в курсе. чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю. Они про потери вообще могут быть не в курсе.

Ну это исключительно Ваше мнение. Я вообще сомневаюсь что люди близкие к кремлю потребляют контент телеграмм каналов, кроме Димона конечно.Вы же посмотрите из чего Путен читает. Там на листочке буквы мин 96 pt. Более того, люди те кто был вхож в кабинеты рассказывают что они читают лишь сводки, аналитическую инфу и пр исключительно на бамаге. А Вы говорите целевая аудитория. Но еще раз, не претендую на исключительную правоту, может быть и по Вашему, но очень сомнительно.