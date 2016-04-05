vitaliian написав: чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю. Они про потери вообще могут быть не в курсе.
Ну это исключительно Ваше мнение. Я вообще сомневаюсь что люди близкие к кремлю потребляют контент телеграмм каналов, кроме Димона конечно. Вы же посмотрите из чего Путен читает. Там на листочке буквы мин 96 pt. Более того, люди те кто был вхож в кабинеты рассказывают что они читают лишь сводки, аналитическую инфу и пр исключительно на бамаге. А Вы говорите целевая аудитория. Но еще раз, не претендую на исключительную правоту, может быть и по Вашему, но очень сомнительно.
crumd написав:за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина
Наш рашатроль випадково забув, що для цього була необхідна армія 5-10 млн осіб, а жінки , замість чоловіків , за 500 грам хліба /добу стояли по 12 годин біля станків , які виробляли зброю. Причому дуже часто з ленд-лізної сировини. Залізничний і автомобільний транспорт країни працював лише для фронту, і більше нікуди. Якщо раша перейде на таке життя - то звичайну дійдуть до ламаншу. А що, ю.подоляка з рижим тобі сказали "можем повторіть" і ти повірив?
otg написав:На счет оружия, боюсь что ракеты на 300 км нам начнут давать только тогда когда враг продвинется вглубь на это расстояние.
По намёкам в украинском информпространстве целеуказанием для Хаймарсов занимаются исключительно амеры. ВСУ только обеспечивают охранение. 300 км - это уже оперативная глубина. Поставка таких ракет может быть воспринята РФ как прямое участие США в конфликте. С перспективой применения тактического ЯО. Такой головняк никому не нужен. 3МВ в 2022м году не входит в планы Запада.
Все як казала скабєєва: ВСУ только охраняет Хаймарсы. Цели указывает США, ездят и стреляют из них американцы. И вообще воюем мы давно с НАТО.
Цікавий персонаж)
Опередили, только хотел это подметить. После провала "возьмём за три дня" до "воюем со всем НАТО". "Наши источники сообщают, что операторами Хаймарсов являются кадровые военные американской армии, но фактически мы все их уничтожили")
otg написав:На счет оружия, боюсь что ракеты на 300 км нам начнут давать только тогда когда враг продвинется вглубь на это расстояние.
По намёкам в украинском информпространстве целеуказанием для Хаймарсов занимаются исключительно амеры. ВСУ только обеспечивают охранение. 300 км - это уже оперативная глубина. Поставка таких ракет может быть воспринята РФ как прямое участие США в конфликте. С перспективой применения тактического ЯО. Такой головняк никому не нужен. 3МВ в 2022м году не входит в планы Запада.
Закони розвитку воєнних та революційних сутуацій кажуть, що вирва подій буде розширюватися. Якщо стримувати в одному місці, то порветься в іншому (на Тайвані, напр.) Можна подумати, що Захід всемогутній, і в них "все іде по плану" (здача України за 3дні...)
otg написав:Я вообще сомневаюсь что люди близкие к кремлю потребляют контент телеграмм каналов,
недооценка врага - опасная ловушка. Лучше немного переоценить.
crumd написав:
beee написав:Cтратеги, подскажите.
Не стратег, просто из истории 2МВ - фронт от Балтики до Дарданелл, за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина. И никаких проблем с логистикой.
техника ведения войны была другой. Любые аналогии с ww2 неуместны и абсурдны. Например сейчас истребитель сбивают с земли стингерами и даже иглой 1981 г. разработки. Тогда такого не было. И много еще чего не было. А гужевая тяга была. И системный подход у немцев был. Например на оккупированных территориях вводилась в оборот своя валюта а не рейхсмарка Веймарской республики. для харьковчан интересная инфа. http://www.otkudarodom.ua/ru/okkupaciya ... 41-1943-gg[/quote]
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 10:15, всього редагувалось 8 разів.
Не стратег, просто из истории 2МВ - фронт от Балтики до Дарданелл, за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина. И никаких проблем с логистикой.
Не поверишь снигериец Не было ВОВ никакой Была гражданская война между Красной Армией Троцкого, которого поддержали социалисты с Дойча, и Советской Армией Сталина/Молотова/Ворошилова Иначе никак не объяснить 4,5млн попавших в плен к новому 42му году и продвижение бронетанковых войск с запада иногда под сто километров в сутки в условиях абсолютного отсутствия логистики для транспортировки тяжёлого вооружения(даже для паровозов нужна ИХ колея 1435мм, и раньше бронетехника СВОИМ ходом практически не передвигалась, так на 50-100км от силы(сумашедший расход топлива бензиновых допотопных слабых моторов,бездорожье,дефицит бензина) Почитай ваших земляков Купцова, Степаненко, Антона Горского(Монтану) по этой теме - прозреешь И посмотри фильм 66года - "Внимание - станция Луговая". Там случайно режиссёр показал,что в конце июля немцы на бронетранспортерах подъехали к конечной московского трамвая у ЖД станции Луговая. И не пошли дальше.
vitaliian написав:техника ведения войны была другой. Любые аналогии с ww2 неуместны и абсурдны.
Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем. Использование беспилотников для корректировки артогня уменьшает расход боеприпасов, что облегчает логистику. Плюс, добавились радары контрбатарейной борьбы, что облегчает обнаружение и подавление гаубичных артпозиций противника.