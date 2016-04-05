и на сколько км они продвинулись по Донбассу от линии 24.02 за полгода? (с армией гитлера можете сравнить продвижение за аналогичный период)
напомню в октябре 1941 после прорыва Можайской линии обороны немцы были уже под Москвой. За 4 месяца проделав путь от госграницы СССР до пригородов столицы. Использовать тактику ww2 русские могут, а продвигаться нет. Вот такие аналогии.
Продвижение сейчас означает подставляться под высокоточное оружие. Любой неравнодушный житель может по смартфону узнать координаты складов, техники и казарм оккупантов и передать сведения ВСУ не вставая с дивана и не выходя из дома. В ww2 такого не было, подвигалась та армия, у которой было на чём продвигаться. Высокоточное оружие ей не угрожало.