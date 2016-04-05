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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1929193019311932
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:17

  crumd написав:Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем
и на сколько км они продвинулись по Донбассу от линии 24.02 за полгода? (с армией гитлера можете сравнить продвижение за аналогичный период)
напомню в октябре 1941 после прорыва Можайской линии обороны немцы были уже под Москвой. За 4 месяца проделав путь от госграницы СССР до пригородов столицы. Использовать тактику ww2 русские могут, а продвигаться нет. Вот такие аналогии.

Продвижение сейчас означает подставляться под высокоточное оружие. Любой неравнодушный житель может по смартфону узнать координаты складов, техники и казарм оккупантов и передать сведения ВСУ не вставая с дивана и не выходя из дома. В ww2 такого не было, подвигалась та армия, у которой было на чём продвигаться. Высокоточное оружие никому не угрожало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Использовать тактику ww2 русские могут, а продвигаться нет. Вот такие аналогии.

Два стратегических клина - изюмский и херсонский формируют нынешнее положение линии фронта. Киевский клин - это отдельная история, смысл которой можно долго обсуждать.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:36

  crumd написав:
  vitaliian написав:Использовать тактику ww2 русские могут, а продвигаться нет. Вот такие аналогии.

Два стратегических клина - изюмский и херсонский формируют нынешнее положение линии фронта. Киевский клин - это отдельная история, смысл которой можно долго обсуждать.

и чего эти клинья ждут, почему до сих пор не форсируют Днепр, Днестр, Прут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:11

Не совсем про войну такой вот график попался

Зображення гонконг 2е место в китайском экспорте. Итить колотить. Может нам в Гонконг тоже что то продать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:в Донбассе

В чем? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:25

З останніх телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна минуло 2 місяці. У Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном.

«Не зідзвонюються, тому що поки вважають, що не настав момент, і зараз поки це не потрібно», – цитують позицію РФ російські Telegram-канали.

Крім того, соратники Путіна додають, що якщо виникне така потреба, то контакт може бути організований.

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 65791.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:17

"Когда на одном участке фронта сосредотачиваются БТГр фактически от всех десантных дивизий вооруженных сил Российской Федерации – выглядит так, что речь идет не об обороне, а о наступлении", – предположил Селезнев. И этой версии придерживаются все опрошенные РБК-Украина эксперты.
https://www.rbc.ua/rus/news/zachem-ross ... 50921.html

На мой взгляд это чушь. Наступление раша продавливают за счет превосходства в арте, вот за ее концентрацией нужно внимательно следить (и за складами для нее). А десантно-штурсовые с лекой броней (с тяжелой тоже) в наступлении - это обычное мясо для джавелинов.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:29

  crumd написав:
  vitaliian написав:техника ведения войны была другой. Любые аналогии с ww2 неуместны и абсурдны.

Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем. Использование беспилотников для корректировки артогня уменьшает расход боеприпасов, что облегчает логистику. Плюс, добавились радары контрбатарейной борьбы, что облегчает обнаружение и подавление гаубичных артпозиций противника.

Два раза называете Украину "противником". Нет слов, модераторы, ау!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:52

  vitaliian написав:Зображення гонконг 2е место в китайском экспорте. Итить колотить. Может нам в Гонконг тоже что то продать?


так и продаем
офшор же, ничего нового
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:25

  BIGor написав:
  crumd написав:
  vitaliian написав:техника ведения войны была другой. Любые аналогии с ww2 неуместны и абсурдны.

Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем. Использование беспилотников для корректировки артогня уменьшает расход боеприпасов, что облегчает логистику. Плюс, добавились радары контрбатарейной борьбы, что облегчает обнаружение и подавление гаубичных артпозиций противника.

Два раза называете Украину "противником". Нет слов, модераторы, ау!

у них превосходство в 20 раз в артилерии вот и вся тактика.
Если бы не было превосходства они бы не продвигались.
А что делать в данной ситуации Украине-у каждого своё видение будущего развития ситуации.
konstantin kirovograd
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