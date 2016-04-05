crumd написав:Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем
и на сколько км они продвинулись по Донбассу от линии 24.02 за полгода? (с армией гитлера можете сравнить продвижение за аналогичный период) напомню в октябре 1941 после прорыва Можайской линии обороны немцы были уже под Москвой. За 4 месяца проделав путь от госграницы СССР до пригородов столицы. Использовать тактику ww2 русские могут, а продвигаться нет. Вот такие аналогии.
Продвижение сейчас означает подставляться под высокоточное оружие. Любой неравнодушный житель может по смартфону узнать координаты складов, техники и казарм оккупантов и передать сведения ВСУ не вставая с дивана и не выходя из дома. В ww2 такого не было, подвигалась та армия, у которой было на чём продвигаться. Высокоточное оружие никому не угрожало.
З останніх телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна минуло 2 місяці. У Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном.
«Не зідзвонюються, тому що поки вважають, що не настав момент, і зараз поки це не потрібно», – цитують позицію РФ російські Telegram-канали.
Крім того, соратники Путіна додають, що якщо виникне така потреба, то контакт може бути організований.
"Когда на одном участке фронта сосредотачиваются БТГр фактически от всех десантных дивизий вооруженных сил Российской Федерации – выглядит так, что речь идет не об обороне, а о наступлении", – предположил Селезнев. И этой версии придерживаются все опрошенные РБК-Украина эксперты. https://www.rbc.ua/rus/news/zachem-ross ... 50921.html
На мой взгляд это чушь. Наступление раша продавливают за счет превосходства в арте, вот за ее концентрацией нужно внимательно следить (и за складами для нее). А десантно-штурсовые с лекой броней (с тяжелой тоже) в наступлении - это обычное мясо для джавелинов.
vitaliian написав:техника ведения войны была другой. Любые аналогии с ww2 неуместны и абсурдны.
Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем. Использование беспилотников для корректировки артогня уменьшает расход боеприпасов, что облегчает логистику. Плюс, добавились радары контрбатарейной борьбы, что облегчает обнаружение и подавление гаубичных артпозиций противника.
Два раза называете Украину "противником". Нет слов, модераторы, ау!
vitaliian написав:техника ведения войны была другой. Любые аналогии с ww2 неуместны и абсурдны.
Сейчас в Донбассе росармия использует именно тактику 2МВ - разведка боем, подавление вскрытых опорных точек противника артой и штурмовой авиацией, разведка боем. Использование беспилотников для корректировки артогня уменьшает расход боеприпасов, что облегчает логистику. Плюс, добавились радары контрбатарейной борьбы, что облегчает обнаружение и подавление гаубичных артпозиций противника.
Два раза называете Украину "противником". Нет слов, модераторы, ау!
у них превосходство в 20 раз в артилерии вот и вся тактика. Если бы не было превосходства они бы не продвигались. А что делать в данной ситуации Украине-у каждого своё видение будущего развития ситуации.