crumd написав:за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина
Наш рашатроль випадково забув, що для цього була необхідна армія 5-10 млн осіб, а жінки , замість чоловіків , за 500 грам хліба /добу стояли по 12 годин біля станків , які виробляли зброю. Причому дуже часто з ленд-лізної сировини. Залізничний і автомобільний транспорт країни працював лише для фронту, і більше нікуди. Якщо раша перейде на таке життя - то звичайну дійдуть до ламаншу. А що, ю.подоляка з рижим тобі сказали "можем повторіть" і ти повірив?
Забув додати ще одну дрібничку (тепер в Росії модно говорити що це дійсно цілковита дрібниця) - фюрер воював на два фронти. І скільки техніки і військ він поклав в Африці та на Західному напрямку (особливо останні його контратаки, коли він туди з останніх резервів кидав новітні танки, які за деякий час просто зупинялися через відсутність палива і діставалися противнику). Зокрема, "пустинний лис" так ніколи й не опинився на Східному фронті. До речі, пригадую прикольний момент, як американці вираховували перебраних німецьких диверсантів - вони їздили по кілька чоловік на джипі, у той час як американці - по одному (максимум двоє), так як джипів у них було "як гуталіну". Та й не треба забувати про лендліз, який також "ни на что не повлиял", але 70 відсотків поставок по ньому були якраз починаючи з 43-го і закінчився аж у серпні 45. ПС Ще мене дивує порівняння Совка з тепер. Росією - всі ми памятаємо, яка промисловість була за Союзу, звичайно трохи відставала (десь читав, що якщо б не амер.станок, то поворотню башту в Т-34 тупо не було б на чому робити), але все-таки порівнювати ВВП та ВПК Союзу і Росії, мяко кажучи, некоректно.
L написав:Ще мене дивує порівняння Совка з тепер. Росією - всі ми памятаємо, яка промисловість була за Союзу, звичайно трохи відставала (десь читав, що якщо б не амер.станок, то поворотню башту в Т-34 тупо не було б на чому робити), але все-таки порівнювати ВВП та ВПК Союзу і Росії, мяко кажучи, некоректно.
может по ввп и не меньше совка, всё таки пшеницу они не покупают, но мировые технологии ушли вперёд, всё добывающее нефть и газ оборудование - импортное. Много еды импортной, помидоры турецкие и т.д. Сами себя они не кормят, продают нефть/газ остальное покупают. Китайские запчасти для жигулей в том числе. РФ мало что может предложить мировой экономике. Оружие странам третьего мира.
vitaliian написав:недооценка врага - опасная ловушка. Лучше немного переоценить.
Это не недооценка. Там сейчас много народу понабирали шарящего. Очень серьезно работает хакерская группа. То что создал Сурок вообще бесценно для их системы. Вот здесь люди занимаются как раз инетом и СМИ, но не те про кого Вы говорите. Если так рассуждать как Вы, то этот канал получается практически исключительно создан для потребления Димоном. Я вообще не понимаю кого Вы включаете в эту целевую аудиторию. Шойгу, Патрушев, Бортников? Ну смешно же.
konstantin kirovograd написав:А что делать в данной ситуации Украине-у каждого своё видение будущего развития ситуации.
Противопоставить огневому превосходству можно только огневое превосходство. Других способов победить в войне не существует. Жизнь показала что укрепрайон может замедлить продвижение противника, но не способен остановить его. Рано или поздно арта и авиация раздолбает укрепрайон.
crumd написав:Противопоставить огневому превосходству можно только огневое превосходство. Других способов победить в войне не существует.
кстати нет. Эффективность не тождественна огневому и мясному превосходству. Туда же и логистика. Оружие, припасы, топливо, транспорт мало просто иметь. Их нужно безопасно хранить и вовремя доставлять на ноль в нужном количестве.