Додано: Суб 06 сер, 2022 13:39

Hotab написав: crumd написав: за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина за 2.5 года перемололи километр за километром от Волги до Берлина

Наш рашатроль випадково забув, що для цього була необхідна армія 5-10 млн осіб, а жінки , замість чоловіків , за 500 грам хліба /добу стояли по 12 годин біля станків , які виробляли зброю. Причому дуже часто з ленд-лізної сировини. Залізничний і автомобільний транспорт країни працював лише для фронту, і більше нікуди.

Якщо раша перейде на таке життя - то звичайну дійдуть до ламаншу.

А що, ю.подоляка з рижим тобі сказали "можем повторіть" і ти повірив? Наш рашатроль випадково забув, що для цього була необхідна армія 5-10 млн осіб, а жінки , замість чоловіків , за 500 грам хліба /добу стояли по 12 годин біля станків , які виробляли зброю. Причому дуже часто з ленд-лізної сировини. Залізничний і автомобільний транспорт країни працював лише для фронту, і більше нікуди.Якщо раша перейде на таке життя - то звичайну дійдуть до ламаншу.А що, ю.подоляка з рижим тобі сказали "можем повторіть" і ти повірив?

Забув додати ще одну дрібничку (тепер в Росії модно говорити що це дійсно цілковита дрібниця) - фюрер воював на два фронти. І скільки техніки і військ він поклав в Африці та на Західному напрямку (особливо останні його контратаки, коли він туди з останніх резервів кидав новітні танки, які за деякий час просто зупинялися через відсутність палива і діставалися противнику). Зокрема, "пустинний лис" так ніколи й не опинився на Східному фронті.До речі, пригадую прикольний момент, як американці вираховували перебраних німецьких диверсантів - вони їздили по кілька чоловік на джипі, у той час як американці - по одному (максимум двоє), так як джипів у них було "як гуталіну".Та й не треба забувати про лендліз, який також "ни на что не повлиял", але 70 відсотків поставок по ньому були якраз починаючи з 43-го і закінчився аж у серпні 45.ПС Ще мене дивує порівняння Совка з тепер. Росією - всі ми памятаємо, яка промисловість була за Союзу, звичайно трохи відставала (десь читав, що якщо б не амер.станок, то поворотню башту в Т-34 тупо не було б на чому робити), але все-таки порівнювати ВВП та ВПК Союзу і Росії, мяко кажучи, некоректно.