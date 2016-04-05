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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:48
Орки жгут:
МИД России напомнил послу Украины в Британии Пристайко, что СССР по-прежнему существует
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otg
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:50
otg написав: beee написав:
В ответ на мой вопрос, на сколько в глубь страны враг может перемалывать километр за километром, ваши мнения примерно сводятся к тому, что:
Не смотря на 20 кратное превосходно в огневой мощи, современная война это не вв2. Она базируется на дистанционности-точности и логистики- кто быстрее.
Поэтому продвижение с приграничных к врагу областей- плечо меняется и продвижегие становится невозможным, выравнивая потенциалы армий к 3:3
Не сильно надейтесь на плечо. Раша вдоль и поперек десятки тыс км. Все их последние учения были направлены на оттачивание быстрой переброски войск, техники и БК. К тому же орки учатся на войне и по чуть чуть исправляют свои ошибки которые допускали в начале войны. Да логистика для них немного усложнится на оккупированной территории, но все решаемо при должном упорстве. Наша задача в данных условиях. хорошая разведка, которая позволила бы установить пути доставки БК, складирование и пр. пр. Остальное работа для ССО, партизан и хаймерсов. Так или иначе не надейтесь что они остановятся. Его задача вся Украина, а не ее кусок.
Понятно спс.
По поводу разведки, видимо оккупированные территории довольно лояльны - быстро перекрасились, поэтому и рартизанской борьбы нет.
Смотрю на ролики мелитопольцев- ходят снимают, типа хвастаются suki
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:59
По поводу разведки, видимо оккупированные территории довольно лояльны - быстро перекрасились, поэтому и рартизанской борьбы нет.
Смотрю на ролики мелитопольцев- ходят снимают, типа хвастаются suki[/quote]
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партизанская война...как вы это себе представляете с позиции простого человека на окупированной территории в век интернета и видеокамер на каждом доме.
там агентура СБУ взрывает переодически крыс перебежавших и на том спасибо-жути на них наводят.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:10
otg написав: pesikot написав:
Как там было ? Уйти НАТО из государств, по состоянию на 1997 год ?
А получили ещё больше границ с НАТО
Отличная "СВО"
Результаты - просто огонь !
Да плевать ему на НАТО. Ему нужна только Украина и больше ничего.
Ух ты ...
Среди зелебобиков началось прозрение, что Путину нужна вся Украина
О чём "порохоботы" давно говорили
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pesikot
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