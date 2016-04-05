Додано: Суб 06 сер, 2022 18:46

otg написав: Я вообще не понимаю кого Вы включаете в эту целевую аудиторию. Шойгу, Патрушев, Бортников? Ну смешно же. Я вообще не понимаю кого Вы включаете в эту целевую аудиторию. Шойгу, Патрушев, Бортников? Ну смешно же.

старых пердунов со смертью путина отправят тоже либо за ним, а кому повезёт - либо на пенсию. И заметьте, генерал их грязью не поливает. Это мусор, рабы не стоящие внимания.Фамилии для кого канал я пока назвать не могу, 1й эшелон всё и так знает, а 2й эшелон стоит на запасных путях и его фамилии мало кому известны. На рф нет публичной политики, всё под ковром.Пуйло откуда достали? Тоже из под ковра. В 00х были гораздо более влиятельные и рейтинговые политики, Немцов, Гайдар, Черномырдин, Юмашев, Явлинский.А выбрали кого? никого. Потому что всех рейтинговых Ельцин люто ненавидел. Точно так же и сейчас, если пуйло решит отойти от власти живым, престол получит никому не известная (а поэтому полностью ручная) мышка.Возможно канал этими сплетнями пока только набирает аудиторию, а зачем он был создан станет ясно позднее. Потому что смысла создавать канал ради такого примитивного контента нет. А по стилю подачи видно что пишет человек серьёзный. Вижу такое противоречие.