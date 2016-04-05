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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:48
Орки жгут:
МИД России напомнил послу Украины в Британии Пристайко, что СССР по-прежнему существует
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otg
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:50
otg написав: beee написав:
В ответ на мой вопрос, на сколько в глубь страны враг может перемалывать километр за километром, ваши мнения примерно сводятся к тому, что:
Не смотря на 20 кратное превосходно в огневой мощи, современная война это не вв2. Она базируется на дистанционности-точности и логистики- кто быстрее.
Поэтому продвижение с приграничных к врагу областей- плечо меняется и продвижегие становится невозможным, выравнивая потенциалы армий к 3:3
Не сильно надейтесь на плечо. Раша вдоль и поперек десятки тыс км. Все их последние учения были направлены на оттачивание быстрой переброски войск, техники и БК. К тому же орки учатся на войне и по чуть чуть исправляют свои ошибки которые допускали в начале войны. Да логистика для них немного усложнится на оккупированной территории, но все решаемо при должном упорстве. Наша задача в данных условиях. хорошая разведка, которая позволила бы установить пути доставки БК, складирование и пр. пр. Остальное работа для ССО, партизан и хаймерсов. Так или иначе не надейтесь что они остановятся. Его задача вся Украина, а не ее кусок.
Понятно спс.
По поводу разведки, видимо оккупированные территории довольно лояльны - быстро перекрасились, поэтому и рартизанской борьбы нет.
Смотрю на ролики мелитопольцев- ходят снимают, типа хвастаются suki
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:59
По поводу разведки, видимо оккупированные территории довольно лояльны - быстро перекрасились, поэтому и рартизанской борьбы нет.
Смотрю на ролики мелитопольцев- ходят снимают, типа хвастаются suki[/quote]
----------
партизанская война...как вы это себе представляете с позиции простого человека на окупированной территории в век интернета и видеокамер на каждом доме.
там агентура СБУ взрывает переодически крыс перебежавших и на том спасибо-жути на них наводят.
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:10
otg написав: pesikot написав:
Как там было ? Уйти НАТО из государств, по состоянию на 1997 год ?
А получили ещё больше границ с НАТО
Отличная "СВО"
Результаты - просто огонь !
Да плевать ему на НАТО. Ему нужна только Украина и больше ничего.
Ух ты ...
Среди зелебобиков началось прозрение, что Путину нужна вся Украина
О чём "порохоботы" давно говорили
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pesikot
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:41
beee написав:
По поводу разведки, видимо оккупированные территории довольно лояльны - быстро перекрасились, поэтому и рартизанской борьбы нет.
Особливо на Херсонщині, де колаборанти часто-густо відвідують концерт Кобзона, а орки не встигають розставляти техніку на позиції))
beee написав:
Смотрю на ролики мелитопольцев- ходят снимают, типа хвастаются suki
В нас іде потужна інформаційна війна. Створюються окремі цілеспрямовані канали, багато людей працюють за методичками, розповсюджують пропаганду, зраду, в тому числі й на нашому форумі..
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fler
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:46
otg написав:
Я вообще не понимаю кого Вы включаете в эту целевую аудиторию. Шойгу, Патрушев, Бортников? Ну смешно же.
старых пердунов со смертью путина отправят тоже либо за ним, а кому повезёт - либо на пенсию. И заметьте, генерал их грязью не поливает. Это мусор, рабы не стоящие внимания.
Фамилии для кого канал я пока назвать не могу, 1й эшелон всё и так знает, а 2й эшелон стоит на запасных путях и его фамилии мало кому известны. На рф нет публичной политики, всё под ковром.
Пуйло откуда достали? Тоже из под ковра. В 00х были гораздо более влиятельные и рейтинговые политики, Немцов, Гайдар, Черномырдин, Юмашев, Явлинский.
А выбрали кого? никого. Потому что всех рейтинговых Ельцин люто ненавидел. Точно так же и сейчас, если пуйло решит отойти от власти живым, престол получит никому не известная (а поэтому полностью ручная) мышка.
Возможно канал этими сплетнями пока только набирает аудиторию, а зачем он был создан станет ясно позднее. Потому что смысла создавать канал ради такого примитивного контента нет. А по стилю подачи видно что пишет человек серьёзный. Вижу такое противоречие.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 сер, 2022 18:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:53
konstantin kirovograd написав:
партизанская война...как вы это себе представляете с позиции простого человека на окупированной территории в век интернета и видеокамер на каждом доме.
А была ли вообще партизанская война в том виде как это представлялось в СССР?
Были диверсионные отряды НКВД, которые забрасывались в тыл противника. Поэтому современные ДРГ СБУ тоже можно считать партизанскими отрядами.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:54
Среди зелебобиков началось прозрение, что Путину нужна вся Украина
О чём "порохоботы" давно говорили[/quote]
А ты зелекопорох...или порохобоб?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 19:19
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Всі долари США вертаються в США. Як наслідок гіперінфляція долара, крах долара та економіки США і все таке... многоходовочка
с вашей бурной фантазией надо снимать кино 18+
Сценарій краху, фінансовий Амаргедон, красна кнопка з Аліекспреса
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Додано: Суб 06 сер, 2022 19:37
otg написав: beee написав:
В ответ на мой вопрос, на сколько в глубь страны враг может перемалывать километр за километром, ваши мнения примерно сводятся к тому, что:
Не смотря на 20 кратное превосходно в огневой мощи, современная война это не вв2. Она базируется на дистанционности-точности и логистики- кто быстрее.
Поэтому продвижение с приграничных к врагу областей- плечо меняется и продвижегие становится невозможным, выравнивая потенциалы армий к 3:3
Не сильно надейтесь на плечо. Раша вдоль и поперек десятки тыс км. Все их последние учения были направлены на оттачивание быстрой переброски войск, техники и БК. К тому же орки учатся на войне и по чуть чуть исправляют свои ошибки которые допускали в начале войны. Да логистика для них немного усложнится на оккупированной территории, но все решаемо при должном упорстве. Наша задача в данных условиях. хорошая разведка, которая позволила бы установить пути доставки БК, складирование и пр. пр. Остальное работа для ССО, партизан и хаймерсов. Так или иначе не надейтесь что они остановятся. Его задача вся Украина, а не ее кусок.
Хамерсами можна довбати в глибину до 300 км., так що навчання їхні тепер до одного місця. Цікаво, як буде логістика по розлізлим дорогам в осінньо-зимово-весняний сезон від фронту 250..300 км.
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flyman
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