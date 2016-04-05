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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 сер, 2022 19:55
otg написав: beee написав:
В ответ на мой вопрос, на сколько в глубь страны враг может перемалывать километр за километром, ваши мнения примерно сводятся к тому, что:
Не смотря на 20 кратное превосходно в огневой мощи, современная война это не вв2. Она базируется на дистанционности-точности и логистики- кто быстрее.
Поэтому продвижение с приграничных к врагу областей- плечо меняется и продвижегие становится невозможным, выравнивая потенциалы армий к 3:3
Не сильно надейтесь на плечо. Раша вдоль и поперек десятки тыс км. Все их последние учения были направлены на оттачивание быстрой переброски войск, техники и БК. К тому же орки учатся на войне и по чуть чуть исправляют свои ошибки которые допускали в начале войны. Да логистика для них немного усложнится на оккупированной территории, но все решаемо при должном упорстве. Наша задача в данных условиях. хорошая разведка, которая позволила бы установить пути доставки БК, складирование и пр. пр. Остальное работа для ССО, партизан и хаймерсов. Так или иначе не надейтесь что они остановятся. Его задача вся Украина, а не ее кусок.
не придумывайте.
Всем известно, что "война не кончилась до сих пор только потому, что власть на ней зарабатывает".
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:40
vitaliian написав: otg написав:
Я вообще не понимаю кого Вы включаете в эту целевую аудиторию. Шойгу, Патрушев, Бортников? Ну смешно же.
старых пердунов со смертью путина отправят тоже либо за ним, а кому повезёт - либо на пенсию. И заметьте, генерал их грязью не поливает. Это мусор, рабы не стоящие внимания.
Фамилии для кого канал я пока назвать не могу, 1й эшелон всё и так знает, а 2й эшелон стоит на запасных путях и его фамилии мало кому известны. На рф нет публичной политики, всё под ковром.
Пуйло откуда достали? Тоже из под ковра. В 00х были гораздо более влиятельные и рейтинговые политики, Немцов, Гайдар, Черномырдин, Юмашев, Явлинский.
А выбрали кого? никого. Потому что всех рейтинговых Ельцин люто ненавидел. Точно так же и сейчас, если пуйло решит отойти от власти живым, престол получит никому не известная (а поэтому полностью ручная) мышка.
Та так і не так.
Передачі влади типу Єльцин - Путін не буде. По-перше пу вже обпікся на Медведєві, а по-друге і головне у пу всі руки в крові, тихо піти "не пенсію" вже не вийде.
Тому можлива тільки смерть пу. З природніх або "неприродніх" причин.
Після смерті буде дуже жоростока боротьба за владу.
Якщо до того часу рівень життя сильно впаде - то будуть масові демонстрації населення і є надія що прийде нормальний през. Якщо ні - то ні, все порішають в кабінетах.
Але в будь-якому випадку новому презу буде вигідно закінчити війну, а всю провину за становище в країні звалити на пу, що є очевидним і правильним рішенням.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:44
pesikot написав:
Ух ты ...
Среди зелебобиков началось прозрение, что Путину нужна вся Украина
О чём "порохоботы" давно говорили
Вы тоже прапорщик?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:50
vitaliian написав:
А по стилю подачи видно что пишет человек серьёзный.
Человек или человеки? Я все таки склоняюсь на счет человеков. И знаете наверное на 80% все таки уверен что это контора. Еще есть вариант -Сурок, хотя его люди всегда работали только под гражданских.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:59
flyman написав:
Хамерсами можна довбати в глибину до 300 км., так що навчання їхні тепер до одного місця.
Ну там же тоже не дураки. Наверное что то подобное предполагали, да и писал выше. Учатся они на войне. Давно нет тех колон что в начале войны, которые только долби и радуйся. Да и смекалки им тоже не занимать. Додумались на дырявые мосты ложить железные листы. Как бы наши не хвастались что уничтожили переправы, а они завели на левый берег дох-я и чуть чуть л\с и техники.
Цікаво, як буде логістика по розлізлим дорогам в осінньо-зимово-весняний сезон від фронту 250..300 км.
Ну тут порохоботам бальзам на рану и очередной предлог выпустить своего яду. Зе дороги сделал. Не очень то разлезлые дороги.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 21:07
vitaliian написав:
Пуйло откуда достали? Тоже из под ковра. В 00х были гораздо более влиятельные и рейтинговые политики, Немцов, Гайдар, Черномырдин, Юмашев, Явлинский.
Там очень интересная история. Его привел Березовский, которого тот сначала прессанул, а потом и убил уже в Британии. Вот я не понимаю тех кто ему сегодня лижут задницы. Человек 100 раз доказал что в случае чего не пожалеет никого, ни Кабаеву, ни своих детей, а их и подавно, те же все равно как преданные собачки.
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