Ну это Ваша версия. Березовский тогда имел колосальное влияние на Ельцина. По крайней мере то что он его рекомендовал Ельцину это 100%
это не моя версия, спросите кого угодно.
Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин. Это был момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство, а я становился главой администрации.
Через несколько месяцев мне стало понятно, что этот молодой человек является очень сильной фигурой. На наших совещаниях он абсолютно точно все формулировал, у него был прекрасный анализ и здравые идеи.
Я остановил свой выбор на Путине, потому что из всех этих моих коллег он показался мне самой сильной фигурой. И с этим предложением я пошел к Борису Николаевичу.
Российские оккупанты, чтобы заткнуть образовавшиеся массовой передислокацией на юг дыры в своей группировке, гонят в зону боевых действий всё больше БТГр.
Буквально 3 августа я отмечал, что на территории Украины присутствуют 98 БТГр российских оккупационных войск, как к концу недели их количество увеличилось до 104 применяемых и 11 резервных в зоне БД.
Количество, казалось бы, растёт и довольно быстро, что как-то не вяжется с тем, что я регулярно говорю – не хватает РОВ ресурса. Ну да, не вяжется… Или?
Давайте разберём, что происходит с ростом этих сил.
Например, на Херсонский плацдарм оккупанты готовят к передислокации подразделения 37 ОМСБР 36 А Восточного ВО. Да, да, те самые, которые размещались в районе Изюма и знатно потрепались в направлении Славянска.
Под Авдеевку сейчас кинули 8 БТГр из состава 150 МСД 8 А Южного ВО. Примечательно то, что они находились на восстановлении боеспособности и, скажем прямо, не особо её восстановили. Некомплект, как говорится, на лицо.
Аналогичная ситуация и на других направлениях. БТГр либо изрядно потрёпанные и требующие уже давно, либо ротации, либо вывода для восстановления боеспособности, или же возвращённые с восстановления боеспособности спешно и недоукомплектованные.
Такая ситуация наблюдается у Любовки с БТГр 163 ТП, в районе Донецка это БТГр 102 и 103 МСП, а у Докучаевска такие проблемы наблюдаются БТГр 68 ТП.
Конечно, кто-то скажет, что нам от того не легче, масса есть. Согласен, масса есть, но качество массы и истеричность её возвращения в бой, говорят о многом. Например, о том, что ресурса для ведения эффективного и масштабного наступления по всем фронтам и вправду у РОВ – нет. https://t.me/zloyodessit/16404
А. Коваленко повторил то, что я писал вчера. viewtopic.php?p=5470084#p5470084 Продвигаться русня не может. Значит будут выкручивать руки Зеленскому, чтобы он согласился на заморозку. Моё имхо, не более.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Ну это Ваша версия. Березовский тогда имел колосальное влияние на Ельцина. По крайней мере то что он его рекомендовал Ельцину это 100%
это не моя версия, спросите кого угодно.
Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин. Это был момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство, а я становился главой администрации.
Через несколько месяцев мне стало понятно, что этот молодой человек является очень сильной фигурой. На наших совещаниях он абсолютно точно все формулировал, у него был прекрасный анализ и здравые идеи.
Я остановил свой выбор на Путине, потому что из всех этих моих коллег он показался мне самой сильной фигурой. И с этим предложением я пошел к Борису Николаевичу.
Юмашева понять можно. Он был никто и звать было никак. Хотите погуглите к чему приурочены эти статьи и чего так вылез именно в это время Юмашев. Я могу дать направление- "Ельцин-центр". Кстати там пишут про Кудрина. Вы бы послушали воспоминания самого Кудрина. Хотя как хотите. Я Вас переубеждать не собираюсь.
Запорожье - это узловая точка после Донбасса. Взяв его дальше можно двигаться на юг (Никодесса), запад (Кировоград), север (Днепропетровск). Битва за Запорожье вероятно будет ключевым моментом осени 2022.
Востаннє редагувалось crumd в Суб 06 сер, 2022 22:25, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом? Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает.
60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
комично, об этом каждый школьник знает только не вы). я даже не поверил своим глазам когда вы написали Березовский.
Удачно вышло с Павлом Павловичем Бородиным, который вовремя вспомнил, что Путин чем-то помог его жене. А уже на следующем этапе подключился Юмашев, которому Путина порекомендовал Чубайс. После ухода Анатолия Борисовича «наверх» его должность главы контрольного управления занял Владимир Путин. Одновременно он стал одним из заместителей Юмашева в президентской администрации. Валентину Борисовичу понравилась четкость Путина и его деловая хватка («Каждое совещание по понедельникам обсуждаем текущие вопросы, и всегда, когда до него (Путина) очередь доходила, абсолютно все по делу, все точно, отлично анализировал ситуацию. И все здраво», — вспоминал он потом). Далее Путин при посредничестве Сергея Кириенко становится главой ФСБ. Юмашев этому был не очень рад, ему нравилось работать со своим замом, потому он не стал терять с ним связи. И, когда в Кремле возникла ситуация, при которой Сергея Степашина нужно было срочно на кого-то менять, сразу же всплыла кандидатура Путина как «четкого» товарища, «сильной и твердой руки» и «молодого политика» https://www.business-gazeta.ru/article/536050
по вашему Березовский назначил зама Юмашеву? Смешно. Он конечно был влиятельным, но замов всем вподряд точно не назначал. И вообще Березовский хотел видеть преемником Черномырдина. Но Черномырдин бы не прошёл через думу. Слишком у него врагов было много. А мужик принципиальный был, надо сказать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 22:45, всього редагувалось 5 разів.