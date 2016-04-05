Российские оккупанты, чтобы заткнуть образовавшиеся массовой передислокацией на юг дыры в своей группировке, гонят в зону боевых действий всё больше БТГр.Буквально 3 августа я отмечал, что на территории Украины присутствуют 98 БТГр российских оккупационных войск, как к концу недели их количество увеличилось до 104 применяемых и 11 резервных в зоне БД.Количество, казалось бы, растёт и довольно быстро, что как-то не вяжется с тем, что я регулярно говорю – не хватает РОВ ресурса. Ну да, не вяжется… Или?Давайте разберём, что происходит с ростом этих сил.Например, на Херсонский плацдарм оккупанты готовят к передислокации подразделения 37 ОМСБР 36 А Восточного ВО. Да, да, те самые, которые размещались в районе Изюма и знатно потрепались в направлении Славянска.Под Авдеевку сейчас кинули 8 БТГр из состава 150 МСД 8 А Южного ВО. Примечательно то, что они находились на восстановлении боеспособности и, скажем прямо, не особо её восстановили. Некомплект, как говорится, на лицо.Аналогичная ситуация и на других направлениях. БТГр либо изрядно потрёпанные и требующие уже давно, либо ротации, либо вывода для восстановления боеспособности, или же возвращённые с восстановления боеспособности спешно и недоукомплектованные.Такая ситуация наблюдается у Любовки с БТГр 163 ТП, в районе Донецка это БТГр 102 и 103 МСП, а у Докучаевска такие проблемы наблюдаются БТГр 68 ТП.Конечно, кто-то скажет, что нам от того не легче, масса есть. Согласен, масса есть, но качество массы и истеричность её возвращения в бой, говорят о многом. Например, о том, что ресурса для ведения эффективного и масштабного наступления по всем фронтам и вправду у РОВ – нет.