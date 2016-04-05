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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:46
otg написав: juristkostya написав:
понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом?
Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает.
60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
детский сад. Во-первых, даже "Урал" не может транспортировать грузы по разбитой дороге так же эффективно, как по хорошему асфальту. Во-вторых, даже если топливо условно-бесплатно, его точно так же надо подвозить и накапливать на нефтебазах. Которые точно так же являются приоритетной целью. Увеличение расхода топлива вдвое создаёт те же самые логистические трудности, что и увеличение транспортного плеча и ухудшение дорожного покрытия.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:47
beee написав: vitaliian написав: beee написав:
Почему прекратились воздушные тревоги? Или они просто переместились?
они несколько дней собирают ракеты по консервациям, а потом все сразу пуляют.
может ракеты кончились
что-то давно не было
чего не было?
В Харькове, допустим, с завидной регулярностью.
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juristkostya
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:02
crumd написав: GALeon написав:
https://www.unian.net/war/nastuplenie-rf-na-zaporozhe-s-dvuh-napravleniy-zhdanov-ocenil-ugrozu-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11931990.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
Запорожье - это узловая точка после Донбасса. Взяв его дальше можно двигаться на юг (Никодесса), запад (Кировоград), север (Днепропетровск).
Битва за Запорожье вероятно будет ключевым моментом осени 2022.
ау, модерация, неужели нельзя прибить агитатора, до сих пор живущего в мире Днепропетровска и Кировограда?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:04
vitaliian написав:
по вашему Березовский назначил зама Юмашеву? Смешно. Он конечно был влиятельным, но замов всем вподряд точно не назначал. И вообще Березовский хотел видеть преемником Черномырдина. Но Черномырдин бы не прошёл через думу. Слишком у него врагов было много. А мужик принципиальный был, надо сказать.
Я не знаю от куда у Вас инфа. Зачем Березовскому был Черномырдин? Его питерские подставили с Путиным. Это он его вытащил от туда. Еще раз, влиял на Ельцина не по децки. Ладно, закончим этот офтоп.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:06
juristkostya написав: otg написав: juristkostya написав:
понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом?
Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает.
60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
детский сад. Во-первых, даже "Урал" не может транспортировать грузы по разбитой дороге так же эффективно, как по хорошему асфальту.
Ну да 100 не поедет
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otg
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:07
otg написав:
от куда
от туда
не по децки
всё слитно, если что.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 23:12
otg написав: juristkostya написав: otg написав:
60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
детский сад. Во-первых, даже "Урал" не может транспортировать грузы по разбитой дороге так же эффективно, как по хорошему асфальту.
Ну да 100 не поедет
приятно отметить, что по другим пунктам даже съязвить не получается.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:02
vitaliian написав: otg написав:
Зачем условному сыну какого то чиновника количество потерь в РФ-ской армии? Тем более завышенные.
чтобы умножать на ноль влияние военных силовиков. Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю.
Они про потери вообще могут быть не в курсе.
использовать общедоступный ТГ-канал ради нескольких десятков адресатов?... та ну... Явно задача более масштабная.
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