otg написав:

juristkostya написав: понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом?

Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает. понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом?Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает.

60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.