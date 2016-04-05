juristkostya написав:понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом? Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает.
60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
детский сад. Во-первых, даже "Урал" не может транспортировать грузы по разбитой дороге так же эффективно, как по хорошему асфальту. Во-вторых, даже если топливо условно-бесплатно, его точно так же надо подвозить и накапливать на нефтебазах. Которые точно так же являются приоритетной целью. Увеличение расхода топлива вдвое создаёт те же самые логистические трудности, что и увеличение транспортного плеча и ухудшение дорожного покрытия.
Запорожье - это узловая точка после Донбасса. Взяв его дальше можно двигаться на юг (Никодесса), запад (Кировоград), север (Днепропетровск). Битва за Запорожье вероятно будет ключевым моментом осени 2022.
ау, модерация, неужели нельзя прибить агитатора, до сих пор живущего в мире Днепропетровска и Кировограда?
vitaliian написав: по вашему Березовский назначил зама Юмашеву? Смешно. Он конечно был влиятельным, но замов всем вподряд точно не назначал. И вообще Березовский хотел видеть преемником Черномырдина. Но Черномырдин бы не прошёл через думу. Слишком у него врагов было много. А мужик принципиальный был, надо сказать.
Я не знаю от куда у Вас инфа. Зачем Березовскому был Черномырдин? Его питерские подставили с Путиным. Это он его вытащил от туда. Еще раз, влиял на Ельцина не по децки. Ладно, закончим этот офтоп.
juristkostya написав:понятно, что "Урал" проедет даже по пахоте. Но с какой скоростью и расходом? Пропускная спосбность дороги в любом случае страдает.
60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
детский сад. Во-первых, даже "Урал" не может транспортировать грузы по разбитой дороге так же эффективно, как по хорошему асфальту.
otg написав:60км\ч и это много. Расход их не волнует. Топлива у них валом. Вот за этим и нужно следить. Когда началась война среди уничтоженной техники меня больше всего волновали не столько танки, как цистерны. Вот когда стояла цифра на одном и том же месте это очень волновало.
детский сад. Во-первых, даже "Урал" не может транспортировать грузы по разбитой дороге так же эффективно, как по хорошему асфальту.
Ну да 100 не поедет
приятно отметить, что по другим пунктам даже съязвить не получается.
vitaliian написав: Возможно канал этими сплетнями пока только набирает аудиторию, а зачем он был создан станет ясно позднее. Потому что смысла создавать канал ради такого примитивного контента нет. А по стилю подачи видно что пишет человек серьёзный. Вижу такое противоречие.
Есть же в инете ряд версий кому он принадлежит. Одна из них про харьковского адвоката. Кстати Аваков иногда "блещет" инсайдами один в один как на этом канале.
кто знает, почему на КП, например, варшавском документы проверяют днём, а вечером с 19.00-20.00 - никого нет? ДРГ они только в рабочее время орудуют? или это видимость работы - чем больше пробки, тем больше денег в тылу?