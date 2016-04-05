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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1936193719381939>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:10

  beee написав:кто знает, почему на КП, например, варшавском документы проверяют днём, а вечером с 19.00-20.00 - никого нет? ДРГ они только в рабочее время орудуют?
или это видимость работы - чем больше пробки, тем больше денег в тылу?

У меня за 3 месяца ни разу не проверяли.

🤡Российские пропагандисты заявляют, что Северная Корея собирается отправить в Украину сто тысяч добровольцев для боевых действий на стороне ВС РФ.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:13

  juristkostya написав:
  crumd написав:
  GALeon написав:https://www.unian.net/war/nastuplenie-rf-na-zaporozhe-s-dvuh-napravleniy-zhdanov-ocenil-ugrozu-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11931990.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel

Запорожье - это узловая точка после Донбасса. Взяв его дальше можно двигаться на юг (Никодесса), запад (Кировоград), север (Днепропетровск).
Битва за Запорожье вероятно будет ключевым моментом осени 2022.
ау, модерация, неужели нельзя прибить агитатора, до сих пор живущего в мире Днепропетровска и Кировограда?


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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:27

  vitaliian написав:
  beee написав:кто знает, почему на КП, например, варшавском документы проверяют днём, а вечером с 19.00-20.00 - никого нет? ДРГ они только в рабочее время орудуют?
или это видимость работы - чем больше пробки, тем больше денег в тылу?

У меня за 3 месяца ни разу не проверяли.

🤡Российские пропагандисты заявляют, что Северная Корея собирается отправить в Украину сто тысяч добровольцев для боевых действий на стороне ВС РФ.

https://t.me/ressentiment_channel/28509


Видимо мои дети похожи на агентов 😅😅.
Но утром и днём проверяют у всех без исключения
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:36

  beee написав:Но утром и днём проверяют у всех без исключения
на новоирпенской трассе не проверяли ни разу. В салон смотрят и всё.

Низька ефективність російської армії під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву Росії – щонайменше четверо генералів збройних сил РФ втратили свої посади. Ще не менше десяти генералів загинули в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Погана ефективність збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року», – ідеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що командувачі Східного та Західного військових округів Росії, швидше за все, втратили командування.

«Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача СВО у травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував ЗВО з 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, його, швидше за все, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков», – повідомили в Міноборони Британії.

Крім того, генерал Олександр Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування так званою «спецоперацією» в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

https://glavcom.ua/country/incidents/ro ... 66212.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Российские пропагандисты заявляют, что Северная Корея собирается отправить в Украину сто тысяч добровольцев для боевых действий на стороне ВС РФ.

Это могут набирать с прицелом для полицейских функций на контроль больших нелояльных территорий.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:38

  crumd написав:
  vitaliian написав:Российские пропагандисты заявляют, что Северная Корея собирается отправить в Украину сто тысяч добровольцев для боевых действий на стороне ВС РФ.

Это могут набирать с прицелом для полицейских функций на контроль больших нелояльных территорий.
а сирийцы? если вам станет известно что и как, отпишитесь.

мнение про генерала
Экс-сотрудник КГБ считает, что Валерий Соловей, его окружение и подконтрольный ему ресурс в виде Telegram-канала «Генерал СВР» — это проект ФСБ России, настоящей целью которого является привод к власти молодых силовиков, воспользовавшись жертвенными действиями Навального и его сторонников

https://tjournal.ru/u/381277-yakov-grig ... eneral-svr

по сути тоже самое что писал я
  vitaliian написав:Уже началась гонка за путинское кресло. Потребитель или ЦА канала 100% люди близкие к кремлю.
  vitaliian написав:Фамилии для кого канал я пока назвать не могу, 1й эшелон всё и так знает, а 2й эшелон стоит на запасных путях и его фамилии мало кому известны. На рф нет публичной политики, всё под ковром.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:49

  crumd написав:
  GALeon написав:https://www.unian.net/war/nastuplenie-rf-na-zaporozhe-s-dvuh-napravleniy-zhdanov-ocenil-ugrozu-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11931990.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel

Запорожье - это узловая точка после Донбасса. Взяв его дальше можно двигаться на юг (Никодесса), запад (Кировоград), север (Днепропетровск).
Битва за Запорожье вероятно будет ключевым моментом осени 2022.

Двигаться то вперёд можно,но получается только взад
Как вы представляете с боями вщять город, вдвое по населению больше Марика и вчетверо по территории? Без авиации, логистики, возможно с противодействием наступлению в виде террактов в расейских городах, допустим где то с большим количеством жертв, а где то с разрушением систем жизнеобеспечения перед зимой, т.е. жертвы потом дойдут до горизонтального положения, как в Марике и Ахтырке в минус десять в марте.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось замовив вкид?
https://strana.best/news/402508-smeshko ... lstva.html
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:25

vitaliian
"не проверяли ни разу. В салон смотрят и всё"

На лобовом ничего такого?
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