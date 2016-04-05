|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:34
alibob написав:vitaliian
"не проверяли ни разу. В салон смотрят и всё
"
На лобовом ничего такого
?
ничего кроме дырок от пуль.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14293
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36
понятно почему Скабеева постоянно включала голову Гордона в свои эфиры. И на чьих каналах пиарился Гордон тоже известно. Комично как после их закрытия он поливал Медведчука грязью.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14293
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:38
vitaliian написав: alibob написав:vitaliian
"не проверяли ни разу. В салон смотрят и всё
"
На лобовом ничего такого
?
ничего кроме дырок от пуль.
Ахах. Нифига себе, ничего такого 😅
-
beee
-
-
- Повідомлень: 812
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:41
beee написав:
хах. Нифига себе, ничего такого
здесь это норма, у соседа вся машина- решето, заклеил армирующим скотчем так и ездит. У кого авто на солярке не трогали, а бензиновые местные взламывали люки бензобака топориком и сливали топливо, для генераторов. И резину снимали, но это реже.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14293
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:55
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14293
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:57
Aps написав:
Кстати Аваков иногда "блещет" инсайдами один в один как на этом канале.
ещё Жданов. О чём это говорит? Да ни о чём, кроме того, что многие хотят выглядеть информированными, не прилагая к тому никаких усилий
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4822
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:17
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3144
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|99855
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460245
|
|
|1
|3446
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|