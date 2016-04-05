здесь это норма, у соседа вся машина- решето, заклеил армирующим скотчем так и ездит. У кого авто на солярке не трогали, а бензиновые местные взламывали люки бензобака топориком и сливали топливо, для генераторов. И резину снимали, но это реже.
konstantin kirovograd написав:даже не знаю для кого гордон может быть авторитетом после продаж пирамидок юшинсе
Ну не в авторитете дело, у него большая аудитория, много просмотров. А чужие мысли всегда оставляют след на собственных, какими бы мы критически мыслимыми себя не считали. (поэтому и риторика тех кто за Украину, но смотрят и тех кто не смотрят росс.помойки заметно отличается).
Российские оккупанты продолжают массово переходить с ТРК и ОТРК на перенастроенные ЗРК С-300. Не так давно я писал, совсем не в шутку, что С-300 становится основной пусковой тактических ракет у РОВ и этот процесс продолжается.
Так, был зафиксирован эшелон, проследовавший через Челябинск, Екатеринбург и Самару в направлении Украины 15 платформ которого были загружены транспортно-пусковыми контейнерами к ЗРК С-300.
Эффективность применения С-300 как ТРК и ОТРК низкая, но с учётом дефицита ракет к Точка-У и Искандер, они становятся основным дальнобойным ракетным средством поражения у РОВ.