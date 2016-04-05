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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1937193819391940>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:34

  alibob написав:vitaliian
"не проверяли ни разу. В салон смотрят и всё"

На лобовом ничего такого?

ничего кроме дырок от пуль.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36

  GALeon написав:Хтось замовив вкид?
https://strana.best/news/402508-smeshko ... lstva.html

понятно почему Скабеева постоянно включала голову Гордона в свои эфиры. И на чьих каналах пиарился Гордон тоже известно. Комично как после их закрытия он поливал Медведчука грязью.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:38

  vitaliian написав:
  alibob написав:vitaliian
"не проверяли ни разу. В салон смотрят и всё"

На лобовом ничего такого?

ничего кроме дырок от пуль.

Ахах. Нифига себе, ничего такого 😅
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:41

  beee написав:хах. Нифига себе, ничего такого
здесь это норма, у соседа вся машина- решето, заклеил армирующим скотчем так и ездит. У кого авто на солярке не трогали, а бензиновые местные взламывали люки бензобака топориком и сливали топливо, для генераторов. И резину снимали, но это реже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:55

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Ирпень
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Aps написав:Кстати Аваков иногда "блещет" инсайдами один в один как на этом канале.
ещё Жданов. О чём это говорит? Да ни о чём, кроме того, что многие хотят выглядеть информированными, не прилагая к тому никаких усилий :-)
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:17

  GALeon написав:Хтось замовив вкид?
https://strana.best/news/402508-smeshko ... lstva.html

Дивно, що не Порошенко.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:29

  vitaliian написав:
  GALeon написав:Хтось замовив вкид?
https://strana.best/news/402508-smeshko ... lstva.html

понятно почему Скабеева постоянно включала голову Гордона в свои эфиры. И на чьих каналах пиарился Гордон тоже известно. Комично как после их закрытия он поливал Медведчука грязью.

даже не знаю для кого гордон может быть авторитетом после продаж пирамидок юшинсе :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:50

  konstantin kirovograd написав:даже не знаю для кого гордон может быть авторитетом после продаж пирамидок юшинсе :lol:

Ну не в авторитете дело, у него большая аудитория, много просмотров. А чужие мысли всегда оставляют след на собственных, какими бы мы критически мыслимыми себя не считали. (поэтому и риторика тех кто за Украину, но смотрят и тех кто не смотрят росс.помойки заметно отличается).
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:52

Российские оккупанты продолжают массово переходить с ТРК и ОТРК на перенастроенные ЗРК С-300. Не так давно я писал, совсем не в шутку, что С-300 становится основной пусковой тактических ракет у РОВ и этот процесс продолжается.

Так, был зафиксирован эшелон, проследовавший через Челябинск, Екатеринбург и Самару в направлении Украины 15 платформ которого были загружены транспортно-пусковыми контейнерами к ЗРК С-300.

Эффективность применения С-300 как ТРК и ОТРК низкая, но с учётом дефицита ракет к Точка-У и Искандер, они становятся основным дальнобойным ракетным средством поражения у РОВ.

И это об очень многом говорит, не так ли?

https://t.me/zloyodessit/16415
vitaliian
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  #<1 ... 1937193819391940>
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