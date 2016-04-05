понятно почему Скабеева постоянно включала голову Гордона в свои эфиры. И на чьих каналах пиарился Гордон тоже известно. Комично как после их закрытия он поливал Медведчука грязью.
даже не знаю для кого гордон может быть авторитетом после продаж пирамидок юшинсе
Авторитет не авторитет но его интервью эксклюзивные. Вы много видели интервью с Немцовым, Березовским, сыном Хрущева, Суворовым или Гиркиным? А у Гордона это все есть. И сотни других, включая действующего президента Украины. У ОДНОГО блть ЧЕЛОВЕКА.
Это большое культурное наследие уходящей эпохи, а сам человек его создавший вполне может быть жадной серой мышью, с мелкими и глупыми поступками. Нельзя стереотипно относится к людям. Иной человек бывает очень многогранен.
Для меня Гордон большой почитатель совка. Самый большой из всех мне известных и его ЦА - население РФ (там тоже любят совок).
vitaliian написав:понятно почему Скабеева постоянно включала голову Гордона в свои эфиры. И на чьих каналах пиарился Гордон тоже известно. Комично как после их закрытия он поливал Медведчука грязью.
Вот я удивляюсь как Вам становится все понятно после первой публикации Ни каких фактов на Смешко не представлено, кроме разговор третьих лиц что он готов возглавить правительство после бегства Зе. Налью еще раз бальзам на раны порохоботов. Зе могут просто мочить бывшего конкурента. Или будущего, кто его знает. На сколько я понимаю, речи про то что он станет гауляйтером не было. Просто что возьмет бразды правления. Где здесь зрада? На Гордона возбуждено в раше уголовное дело. Думаете прикрывают своего агента? Все может быть, а может и не быть. Не имея фактов что то утверждать это сюр. Ждем дальше.... Напомню Сальдо в 2014г был "патриотом" до мозга кости. И как оно получилось в 2022-м.
На парламентських виборах 2012 р. — кандидат у депутати ВРУ від Партії регіонів за одномандатним мажоритарним в.о. № 182, переміг із 37,90 % голосів[5].
Грудень 2012 — листопад 2014 — Народний депутат України VII скл., заст. голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики). 16 січня 2014 року був одним із народних депутатів, що голосували за Диктаторські закони.
От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов" Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
где я писал что зрада? давайте пофантазируем, Гордон большой любитель истории совка (80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток, а кто спонсор продвижения? Имхо те же уши Медведчука, Мураева, Бойко или кого то из левых. Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей. Тогда он растеряет свою ЦА при этом для остальных останется тем кем и был. В политике у него ресурс только левое крыло. Которое временно бесхозное. Значит Смешко метит туда же.
otg написав:На сколько я понимаю, речи про то что он станет гауляйтером не было. Просто что возьмет бразды правления
вообще в том что кто то метит на гос.посты преступления нет. Но если он хочет его получить через неконституционную смену режима, то здесь уже юридически возможны варианты.
konstantin kirovograd написав:у меня сосед кстати купил в то время эту пирамидку и ходил с ней на голове Потом когда гордон выпустил юшинсе-2 он уже не покупал,наверное поумнел от юшинсе-1
вот видите польза есть
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 13:23, всього редагувалось 2 разів.
"Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!",- отметили в"Энергоатоме".
Согласно сообщению, из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Поэтому своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно.
"В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС - он был доставлен в городскую больницу. Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находится до 500 человек, а также персонал террористического Росатома заранее спрятались в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки", - сообщили в "Энергоатоме".
Вот интересно, а почему работник ЗАЭС ранен, а орки заранее спрятались ? Да не может быть Может потому и спрятались, что заранее знали об обстрелах