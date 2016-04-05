Додано: Нед 07 сер, 2022 13:08

otg написав: Где здесь зрада? Где здесь зрада?

otg написав: На сколько я понимаю, речи про то что он станет гауляйтером не было. Просто что возьмет бразды правления На сколько я понимаю, речи про то что он станет гауляйтером не было. Просто что возьмет бразды правления

konstantin kirovograd написав: у меня сосед кстати купил в то время эту пирамидку и ходил с ней на голове

Потом когда гордон выпустил юшинсе-2 он уже не покупал,наверное поумнел от юшинсе-1 у меня сосед кстати купил в то время эту пирамидку и ходил с ней на головеПотом когда гордон выпустил юшинсе-2 он уже не покупал,наверное поумнел от юшинсе-1

где я писал что зрада? давайте пофантазируем, Гордон большой любитель истории совка (80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток, а кто спонсор продвижения? Имхо те же уши Медведчука, Мураева, Бойко или кого то из левых. Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей. Тогда он растеряет свою ЦА при этом для остальных останется тем кем и был. В политике у него ресурс только левое крыло. Которое временно бесхозное. Значит Смешко метит туда же.вообще в том что кто то метит на гос.посты преступления нет. Но если он хочет его получить через неконституционную смену режима, то здесь уже юридически возможны варианты.вот видите польза есть