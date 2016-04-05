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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:01
alex_dvornichenko написав:
Угу прям как приора практически аналогична Тесле, тоже 4 колеса.
А ВСУ почему не перенастраивают С-300? Перенастроить и пулять по крымскому мосту.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:03
crumd написав: vitaliian написав:
Российские оккупанты продолжают массово переходить с ТРК и ОТРК на перенастроенные ЗРК С-300.
Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую? ЗУР С-300 практически аналогична ЗУР Пэтриот.
Чому тобі не спитати у тих, хто тобі методички розсилає про неіснуючі "Кіровоград" та "Днєпропєтровск", та інші "в Донбассе".
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:07
crumd написав: alex_dvornichenko написав:
Угу прям как приора практически аналогична Тесле, тоже 4 колеса.
А ВСУ почему не перенастраивают С-300? Перенастроить и пулять по крымскому мосту.
Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка
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