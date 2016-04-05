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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:01
alex_dvornichenko написав:
Угу прям как приора практически аналогична Тесле, тоже 4 колеса.
А ВСУ почему не перенастраивают С-300? Перенастроить и пулять по крымскому мосту.
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crumd
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:03
crumd написав: vitaliian написав:
Российские оккупанты продолжают массово переходить с ТРК и ОТРК на перенастроенные ЗРК С-300.
Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую? ЗУР С-300 практически аналогична ЗУР Пэтриот.
Чому тобі не спитати у тих, хто тобі методички розсилає про неіснуючі "Кіровоград" та "Днєпропєтровск", та інші "в Донбассе".
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:07
crumd написав: alex_dvornichenko написав:
Угу прям как приора практически аналогична Тесле, тоже 4 колеса.
А ВСУ почему не перенастраивают С-300? Перенастроить и пулять по крымскому мосту.
Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка
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гуляйполе
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:16
гуляйполе написав:
Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка
Для пиара это не имеет никакого значения. Зато представляете взрыв в украинском информпространстве - ВСУ обстреляли крымский мост.
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crumd
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:17
Что именно "цікаво"?
Сто первое подтверждение, что Зеленский системно игнорировал предупреждения Запада о готовящемся нападении для тех, кому ста было недостаточно?...
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juristkostya
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:20
crumd написав: гуляйполе написав:
Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка
Для пиара это не имеет никакого значения. Зато представляете взрыв в украинском информпространстве - ВСУ обстреляли крымский мост.
Пусть вам сложно в это поверить, но если люди понимают разницу между "Кировоград" и "Кропивницкий" - они поймут и разницу между "обстреляли " и "разрушили".
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:23
Опять спалились! Получено доказательство того, что РФ бьет по жилым кварталам Донецка
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pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:24
pesikot написав:
От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.
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otg
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:25
crumd написав: гуляйполе написав:
Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка
Для пиара это не имеет никакого значения. Зато представляете взрыв в украинском информпространстве - ВСУ обстреляли крымский мост.
что ты несёшь....
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:29
otg написав: pesikot написав:
От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.
Это называется "колебался вместе с линией партии"
)))))
Невозможно, чтобы патриот шёл в Раду в 2012 году по спискам "регионов". Для этого была куча других вариантов.
А вот что "регионал" публично перекрасился в патриота на фоне событий 2014 года. потому как конъюнктура требовала - это более чем реально.
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