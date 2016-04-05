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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19391940194119421943>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Угу прям как приора практически аналогична Тесле, тоже 4 колеса.

А ВСУ почему не перенастраивают С-300? Перенастроить и пулять по крымскому мосту.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:03

  crumd написав:
  vitaliian написав:Российские оккупанты продолжают массово переходить с ТРК и ОТРК на перенастроенные ЗРК С-300.

Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую? ЗУР С-300 практически аналогична ЗУР Пэтриот.

Чому тобі не спитати у тих, хто тобі методички розсилає про неіснуючі "Кіровоград" та "Днєпропєтровск", та інші "в Донбассе".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:07

  crumd написав:
  alex_dvornichenko написав:Угу прям как приора практически аналогична Тесле, тоже 4 колеса.

А ВСУ почему не перенастраивают С-300? Перенастроить и пулять по крымскому мосту.


Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  гуляйполе написав:Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка

Для пиара это не имеет никакого значения. Зато представляете взрыв в украинском информпространстве - ВСУ обстреляли крымский мост.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:17

  BIGor написав:Цікава стаття за 22 лютого, так би сказати ретроспектива https://ukrrudprom.com/digest/22022022_ ... raini.html

Что именно "цікаво"?
Сто первое подтверждение, что Зеленский системно игнорировал предупреждения Запада о готовящемся нападении для тех, кому ста было недостаточно?...
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:20

  crumd написав:
  гуляйполе написав:Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка

Для пиара это не имеет никакого значения. Зато представляете взрыв в украинском информпространстве - ВСУ обстреляли крымский мост.

Пусть вам сложно в это поверить, но если люди понимают разницу между "Кировоград" и "Кропивницкий" - они поймут и разницу между "обстреляли " и "разрушили".
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опять спалились! Получено доказательство того, что РФ бьет по жилым кварталам Донецка

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:24

  pesikot написав:От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:25

  crumd написав:
  гуляйполе написав:Мала бойова частина для пошкодження мосту,а також точність ніяка

Для пиара это не имеет никакого значения. Зато представляете взрыв в украинском информпространстве - ВСУ обстреляли крымский мост.

что ты несёшь....
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:29

  otg написав:
  pesikot написав:От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.

Это называется "колебался вместе с линией партии" :-))))))
Невозможно, чтобы патриот шёл в Раду в 2012 году по спискам "регионов". Для этого была куча других вариантов.
А вот что "регионал" публично перекрасился в патриота на фоне событий 2014 года. потому как конъюнктура требовала - это более чем реально.
juristkostya
 
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