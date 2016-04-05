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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1940194119421943>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:35

  otg написав:
  pesikot написав:От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.

Зачем ?
Если у него такой послужной список, то пофиг, что он там трындел
Его предательство было закономерно

Это, как сейчас, нельзя верить Добкину и еже с ним
Которые тоже стали "бандеровцы"

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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:что ты несёшь

Що сказала скабєєва, то і "несе". Що тут незрозуміло.

  otg написав:Надо было смотреть его выступления в 2014-

Нє надо било.
Сальдон завжди був ригіаналом. І програвати він почав тобі, коди Херсон зрозумів, що ригі - це рак України.
На сьогодні проросійський рух - це маргінальних рух в Херсоні. Навіть явні опзж -вці за рідким винятком ненавидять рашистів. І сальдона.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Для пиара это не имеет никакого значения

А тобі скабєєва сказала, що обстріли хаймарсами складів, штабів, кп, мостів - це для "взрива в інфорпрастрастранствє і піара"??

Да, рупор ю.подолякі ?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:49

  pesikot написав:
  otg написав:
  pesikot написав:От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.

Зачем ?
Если у него такой послужной список, то пофиг, что он там трындел
Его предательство было закономерно

Это, как сейчас, нельзя верить Добкину и еже с ним
Которые тоже стали "бандеровцы"

Зри в корень

ПАПа не раз перевзувався в стрибку
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:27

  Hotab написав:
  crumd написав:Для пиара это не имеет никакого значения

А тобі скабєєва сказала, що обстріли хаймарсами складів, штабів, кп, мостів - це для "взрива в інфорпрастрастранствє і піара"??

Да, рупор ю.подолякі ?

И это, при том, что в российских пабликах Подоляке уже не верят

Но на этом форуме, модераторы оберегают crumd
Который транслирует Подоляку

Большой вопрос к админам. Это вопрос.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:29

  crumd написав:ЗУР С-300 практически аналогична ЗУР Пэтриот.

Скажи ще, що кацапи практічєскі аналогічні людям...
Чому це лайно не в бані?..
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:40

  pesikot написав:Да, рупор ю.подолякі ?

Тут вы не правы, нельзя быть рупором рупора. Подаляка - банальная говорящая голова. Просто методички в одном месте получают.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:42

Зри в корень[/quote]
ПАПа не раз перевзувався в стрибку[/quote]
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:lol: та не по легендам трепетно передающимся из уст в уста из поколения в поколения его сектантами он родился сразу в вышиванке
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:47

итересная ирфа

edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:49

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Да, рупор ю.подолякі ?

Тут вы не правы, нельзя быть рупором рупора. Подаляка - банальная говорящая голова. Просто методички в одном месте получают.

А зачем приписывать мне чужие цитаты ?
Цитируйте мои сообщение ...

Культура, панимаш
pesikot
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