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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:35
otg написав: pesikot написав:
От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.
Зачем ?
Если у него такой послужной список, то пофиг, что он там трындел
Его предательство было закономерно
Это, как сейчас, нельзя верить Добкину и еже с ним
Которые тоже стали "бандеровцы"
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:36
alex_dvornichenko написав:
что ты несёшь
Що сказала скабєєва, то і "несе". Що тут незрозуміло.
otg написав:
Надо было смотреть его выступления в 2014-
Нє надо било.
Сальдон завжди був ригіаналом. І програвати він почав тобі, коди Херсон зрозумів, що ригі - це рак України.
На сьогодні проросійський рух - це маргінальних рух в Херсоні. Навіть явні опзж -вці за рідким винятком ненавидять рашистів. І сальдона.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:39
crumd написав:
Для пиара это не имеет никакого значения
А тобі скабєєва сказала, що обстріли хаймарсами складів, штабів, кп, мостів - це для "взрива в інфорпрастрастранствє і піара"??
Да, рупор ю.подолякі ?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:49
pesikot написав: otg написав: pesikot написав:
От шото я сильно сомневаюсь, что в 2014 году человек с таким послужным списком мог быть "патриотов"
Поэтому, в 2022 всё стало закономерно
Надо было смотреть его выступления в 2014-м.
Зачем ?
Если у него такой послужной список, то пофиг, что он там трындел
Его предательство было закономерно
Это, как сейчас, нельзя верить Добкину и еже с ним
Которые тоже стали "бандеровцы"
Зри в корень
ПАПа не раз перевзувався в стрибку
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:27
Hotab написав: crumd написав:
Для пиара это не имеет никакого значения
А тобі скабєєва сказала, що обстріли хаймарсами складів, штабів, кп, мостів - це для "взрива в інфорпрастрастранствє і піара"??
Да, рупор ю.подолякі ?
И это, при том, что в российских пабликах Подоляке уже не верят
Но на этом форуме, модераторы оберегают crumd
Который транслирует Подоляку
Большой вопрос к админам. Это вопрос.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:29
crumd написав:
ЗУР С-300 практически аналогична ЗУР Пэтриот.
Скажи ще, що кацапи практічєскі аналогічні людям...
Чому це лайно не в бані?..
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:40
pesikot написав:
Да, рупор ю.подолякі ?
Тут вы не правы, нельзя быть рупором рупора. Подаляка - банальная говорящая голова. Просто методички в одном месте получают.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:42
Зри в корень[/quote]
ПАПа не раз перевзувався в стрибку[/quote]
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та не по легендам трепетно передающимся из уст в уста из поколения в поколения его сектантами он родился сразу в вышиванке
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:47
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:49
alex_dvornichenko написав: pesikot написав:
Да, рупор ю.подолякі ?
Тут вы не правы, нельзя быть рупором рупора. Подаляка - банальная говорящая голова. Просто методички в одном месте получают.
А зачем приписывать мне чужие цитаты ?
Цитируйте мои сообщение ...
Культура, панимаш
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