RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1941194219431944>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:51

pesikot
шо то не то стёр, сорри.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 787
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Большой вопрос к админам. Это вопрос

Ну вкладчик замовк щось. Юрыст -космополіт щось теж стушовався і не пише давно. Може на ерефію до "аднапалчан", з якими юридирував в армії , поїхав.
А "форум без ватана, як дєрєвня без дурака". Тому його тут тримають. Імхо.


  alex_dvornichenko написав:pesikot
шо то не то стёр, сорри.

Та я зрозумів, що то мені.
І ти, земеля, не нервуй)) Там технічна помилка)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 сер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7927
З нами з: 15.02.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:54

  konstantin kirovograd написав:Зри в корень

ПАПа не раз перевзувався в стрибку[/quote]
-----------
:lol: та не по легендам трепетно передающимся из уст в уста из поколения в поколения его сектантами он родился сразу в вышиванке[/quote]
Не хочешь смотреть в корень, а тебе всё ПАП в борщ насрал - то ты обречен на страдания
Запомни это

Любого человека или систему характеризуют не ошибки, а реакция на ошибки
Ты ошибшься, но не признал свои ошибки и продолжаешь, как дятел, свои ошибки оправдывать. И думаешь, что ты капец какой умный

ПАП свои ошибки признал. И это отличает тебя от него

PS. ИЧСХ, Путина ты не обвиняет в нападении на Украину
Молчишь о Путине
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 31.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:10

Продвигаться русня не может. Значит будут выкручивать руки Зеленскому, чтобы он согласился на заморозку.

О "низком моральном духе", "массовом дезертирстве и отказах от участия в войне" и т.п. читаю уже месяца 4.
Удивляюсь только, почему мы ещё не на границах.

может ракеты кончились
что-то давно не было

Приезжайте в Харьков. Каждую ночь сможете любоваться на пуски ракет из Белгорода.
Правда, придётся не спать - график в последнее время непостоянный.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22832
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:що обстріли хаймарсами складів, штабів, кп, мостів - це для "взрива в інфорпрастрастранствє і піара"??

Каким боком обстрелы Хаймарсами к малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300?

Понятно что идёт информационная война. Одним из элементов пропаганды является нарратив про "истощение росармии". Но надо тщательнее. Глупыми фантазиями можно только дискредитировать данный нарратив.
crumd
 
Повідомлень: 585
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін продовжує ядерний шантаж | Віталій Портников


Хотелось бы послушать любителей России
Но они будут молчать

И хрен что осудят из действий России. Они их молча поддержат
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 31.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Каким боком обстрелы Хаймарсами к малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300

Ви маєте чіткі докази, що С-300 не застосовують по НЦ, "підсвічуючи" їх з БПЛА або іншим способом?
"Істощєніє" в будь-якому разі є. Авіація фашистів вже давно навіть не пробує перетинати держкордон та лінію зіткнення. Надто болісно стало. Але чому?? Укр.авіацію ж , твій падаляка зі скабєєвою, знищили ще в березні!
Падаляка , коли я його чув останній раз, розказував про "тотальноє і всєцелоє прєвасходства в воздухє". Тоді чому я в Борисполі, всього в 100-150 км від держкордону, бачу на розвантаженні американські вантажні літаки?? Це ж легка лакома ціль для винищувача, який мав безнаказанно заходити в наш повітряний простір і збивати все!! Що не так??

Шойгу утверждает, что он уничтожил шесть HIMARSов. Вы утверждаете, что это ложь. Но почему тогда ещё неделю назад вы за ночь уничтожали по 10-15 складов противника, а теперь только по четыре-пять?


А що, НОВІ склади ближче, ніж 70 км до лінії розмежування, продовжують розміщати? Бо старі вже закінчуються. Нема більше чим вас радувати, пан ватан.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7927
З нами з: 15.02.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:37

Месяцев 5 назад было "завтра ждите хороших новостей по Херсону"

Говорят, это Альфред Кох. Я до конца еще не поверил своим глазам. Штатный ненавистник Путина. Борец с современной Россией.

"Вот и прошёл сто шестьдесят первый день войны. Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнётся украинское наступление на Херсон, что я всё никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог.

Нам так долго рассказывали, что российская артиллерия осталась без снарядов, что нам опять нужно привыкать к тому, что она шесть дней к ряду засыпает снарядами Донбасс. Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но перекинув 30 БТГ под Херсон, у него всё ещё есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку.

Ребята! Хватит врать. Расскажите все как есть. Шойгу утверждает, что он уничтожил шесть HIMARSов. Вы утверждаете, что это ложь. Но почему тогда ещё неделю назад вы за ночь уничтожали по 10-15 складов противника, а теперь только по четыре-пять? Он утверждает, что уничтожил пять HARPOON. Если это неправда, то почему с тех пор, как они появились на вооружении ВСУ, не было потоплено ни одного корабля Что, вообще, происходит? Почему вместо войны Офис Президента занят разборками с Днепровскими?

Украинские пропагандисты в один голос рассказывают нам про то, что путинские вояки больше не возьмут ни одного крупного города. Тогда зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? Это на шестой-то месяц войны! А почему её не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?

На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все ещё ждать его или у вас теперь есть новая дата? Если да, то назовите её. И объясните причины переноса. Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством.

И теперь он помогает как может. Миллиарды кэша почти каждый день сыпяться как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про "плохой" Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности".

Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 510
З нами з: 22.01.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:43

  Грйс-мэн написав:Месяцев 5 назад было "завтра ждите хороших новостей по Херсону"

Спиздел ты, как всегда
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 31.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:54

а вот аутентичная цитата (жмите кнопку ещё)

  Грйс-мэн написав:Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14303
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1941194219431944>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99979
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4053)
07.08.2022 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.