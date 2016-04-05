Говорят, это Альфред Кох. Я до конца еще не поверил своим глазам. Штатный ненавистник Путина. Борец с современной Россией.



"Вот и прошёл сто шестьдесят первый день войны. Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнётся украинское наступление на Херсон, что я всё никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог.



Нам так долго рассказывали, что российская артиллерия осталась без снарядов, что нам опять нужно привыкать к тому, что она шесть дней к ряду засыпает снарядами Донбасс. Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но перекинув 30 БТГ под Херсон, у него всё ещё есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку.



Ребята! Хватит врать. Расскажите все как есть. Шойгу утверждает, что он уничтожил шесть HIMARSов. Вы утверждаете, что это ложь. Но почему тогда ещё неделю назад вы за ночь уничтожали по 10-15 складов противника, а теперь только по четыре-пять? Он утверждает, что уничтожил пять HARPOON. Если это неправда, то почему с тех пор, как они появились на вооружении ВСУ, не было потоплено ни одного корабля Что, вообще, происходит? Почему вместо войны Офис Президента занят разборками с Днепровскими?



Украинские пропагандисты в один голос рассказывают нам про то, что путинские вояки больше не возьмут ни одного крупного города. Тогда зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? Это на шестой-то месяц войны! А почему её не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?



На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все ещё ждать его или у вас теперь есть новая дата? Если да, то назовите её. И объясните причины переноса. Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством.



И теперь он помогает как может. Миллиарды кэша почти каждый день сыпяться как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про "плохой" Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности".