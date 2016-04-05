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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:51
pesikot
шо то не то стёр, сорри.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:53
pesikot написав:
Большой вопрос к админам. Это вопрос
Ну вкладчик замовк щось. Юрыст -космополіт щось теж стушовався і не пише давно. Може на ерефію до "аднапалчан", з якими юридирував в армії , поїхав.
А "форум без ватана, як дєрєвня без дурака". Тому його тут тримають. Імхо.
alex_dvornichenko написав:pesikot
шо то не то стёр, сорри.
Та я зрозумів, що то мені.
І ти, земеля, не нервуй)) Там технічна помилка)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 сер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:54
konstantin kirovograd написав:
Зри в корень
ПАПа не раз перевзувався в стрибку[/quote]
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та не по легендам трепетно передающимся из уст в уста из поколения в поколения его сектантами он родился сразу в вышиванке[/quote]
Не хочешь смотреть в корень, а тебе всё ПАП в борщ насрал - то ты обречен на страдания
Запомни это
Любого человека или систему характеризуют не ошибки, а реакция на ошибки
Ты ошибшься, но не признал свои ошибки и продолжаешь, как дятел, свои ошибки оправдывать. И думаешь, что ты капец какой умный
ПАП свои ошибки признал. И это отличает тебя от него
PS. ИЧСХ, Путина ты не обвиняет в нападении на Украину
Молчишь о Путине
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pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:10
Продвигаться русня не может. Значит будут выкручивать руки Зеленскому, чтобы он согласился на заморозку.
О "низком моральном духе", "массовом дезертирстве и отказах от участия в войне" и т.п. читаю уже месяца 4.
Удивляюсь только, почему мы ещё не на границах.
может ракеты кончились
что-то давно не было
Приезжайте в Харьков. Каждую ночь сможете любоваться на пуски ракет из Белгорода.
Правда, придётся не спать - график в последнее время непостоянный.
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ЛАД
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:10
Hotab написав:
що обстріли хаймарсами складів, штабів, кп, мостів - це для "взрива в інфорпрастрастранствє і піара"??
Каким боком обстрелы Хаймарсами к малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300?
Понятно что идёт информационная война. Одним из элементов пропаганды является нарратив про "истощение росармии". Но надо тщательнее. Глупыми фантазиями можно только дискредитировать данный нарратив.
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crumd
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:20
Путін продовжує ядерний шантаж | Віталій Портников
Хотелось бы послушать любителей России
Но они будут молчать
И хрен что осудят из действий России. Они их молча поддержат
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pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:29
crumd написав:
Каким боком обстрелы Хаймарсами к малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300
Ви маєте чіткі докази, що С-300 не застосовують по НЦ, "підсвічуючи" їх з БПЛА або іншим способом?
"Істощєніє" в будь-якому разі є. Авіація фашистів вже давно навіть не пробує перетинати держкордон та лінію зіткнення. Надто болісно стало. Але чому?? Укр.авіацію ж , твій падаляка зі скабєєвою, знищили ще в березні!
Падаляка , коли я його чув останній раз, розказував про "тотальноє і всєцелоє прєвасходства в воздухє". Тоді чому я в Борисполі, всього в 100-150 км від держкордону, бачу на розвантаженні американські вантажні літаки?? Це ж легка лакома ціль для винищувача, який мав безнаказанно заходити в наш повітряний простір і збивати все!! Що не так??
Шойгу утверждает, что он уничтожил шесть HIMARSов. Вы утверждаете, что это ложь. Но почему тогда ещё неделю назад вы за ночь уничтожали по 10-15 складов противника, а теперь только по четыре-пять?
А що, НОВІ склади ближче, ніж 70 км до лінії розмежування, продовжують розміщати? Бо старі вже закінчуються. Нема більше чим вас радувати, пан ватан.
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Hotab
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:37
Месяцев 5 назад было "завтра ждите хороших новостей по Херсону"
Говорят, это Альфред Кох. Я до конца еще не поверил своим глазам. Штатный ненавистник Путина. Борец с современной Россией.
"Вот и прошёл сто шестьдесят первый день войны. Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнётся украинское наступление на Херсон, что я всё никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог.
Нам так долго рассказывали, что российская артиллерия осталась без снарядов, что нам опять нужно привыкать к тому, что она шесть дней к ряду засыпает снарядами Донбасс. Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но перекинув 30 БТГ под Херсон, у него всё ещё есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку.
Ребята! Хватит врать. Расскажите все как есть. Шойгу утверждает, что он уничтожил шесть HIMARSов. Вы утверждаете, что это ложь. Но почему тогда ещё неделю назад вы за ночь уничтожали по 10-15 складов противника, а теперь только по четыре-пять? Он утверждает, что уничтожил пять HARPOON. Если это неправда, то почему с тех пор, как они появились на вооружении ВСУ, не было потоплено ни одного корабля Что, вообще, происходит? Почему вместо войны Офис Президента занят разборками с Днепровскими?
Украинские пропагандисты в один голос рассказывают нам про то, что путинские вояки больше не возьмут ни одного крупного города. Тогда зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? Это на шестой-то месяц войны! А почему её не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?
На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все ещё ждать его или у вас теперь есть новая дата? Если да, то назовите её. И объясните причины переноса. Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством.
И теперь он помогает как может. Миллиарды кэша почти каждый день сыпяться как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про "плохой" Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности".
Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
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Грйс-мэн
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:43
Грйс-мэн написав:
Месяцев 5 назад было "завтра ждите хороших новостей по Херсону"
Спиздел ты, как всегда
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pesikot
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:54
Грйс-мэн написав:
Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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