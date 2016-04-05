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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:00
vitaliian написав:
.......
Гордон большой любитель истории совка
(80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток
Это грехи?
Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей.
1. Вы уверены в первой части Вашего предложения?
2. Не допускаете, что первое может не противоречить второму?
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ЛАД
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:02
ЛАД я не хочу с вами нового цикла срача, поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:09
vitaliian написав: Грйс-мэн написав:
Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
совсем по-другому звучит, чем парой сообщений выше.
вот что значит надергать цитат и по-другому расставить акценты...
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Shaman
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:17
Shaman написав: vitaliian написав: Грйс-мэн написав:
Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
совсем по-другому звучит, чем парой сообщений выше.
вот что значит надергать цитат и по-другому расставить акценты...
Ну, виблядки москальські, і зрадофілять ...
Складів вже не роблять близько лінії фронту, кораблі здриснули на відстань 100 км від нашого берега, а евакуація з Донбасу почалася, бо там нема ані світла, ані води, ані газу, а попереду - зима ! Нє ?
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maxprofit
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:27
maxprofit написав:
Ну, виблядки москальські, і зрадофілять ...
Складів вже не роблять близько лінії фронту, кораблі здриснули на відстань 100 км від нашого берега, а евакуація з Донбасу почалася, бо там нема ані світла, ані води, ані газу, а попереду - зима ! Нє ?
он смотрит скабееву и ожидаемо транслирует ее нарративы, типа, а вы докажите что все хаймарсы целы. Нет доказательств, значит и хаймарсов нет. Логика примерно такая. Зачем его читать не пойму, он же не военный журналист и даже не политик. Немецкий обыватель русского происхождения.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:39
vitaliian написав:
поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.
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