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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1942194319441945>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:00

  vitaliian написав:.......
Гордон большой любитель истории совка (80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток

Это грехи?
Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей.

1. Вы уверены в первой части Вашего предложения?
2. Не допускаете, что первое может не противоречить второму?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:02

ЛАД я не хочу с вами нового цикла срача, поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:09

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются

совсем по-другому звучит, чем парой сообщений выше.

вот что значит надергать цитат и по-другому расставить акценты...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:17

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются

совсем по-другому звучит, чем парой сообщений выше.

вот что значит надергать цитат и по-другому расставить акценты...

Ну, виблядки москальські, і зрадофілять ...
Складів вже не роблять близько лінії фронту, кораблі здриснули на відстань 100 км від нашого берега, а евакуація з Донбасу почалася, бо там нема ані світла, ані води, ані газу, а попереду - зима ! Нє ?
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:27

  maxprofit написав:Ну, виблядки москальські, і зрадофілять ...
Складів вже не роблять близько лінії фронту, кораблі здриснули на відстань 100 км від нашого берега, а евакуація з Донбасу почалася, бо там нема ані світла, ані води, ані газу, а попереду - зима ! Нє ?
он смотрит скабееву и ожидаемо транслирует ее нарративы, типа, а вы докажите что все хаймарсы целы. Нет доказательств, значит и хаймарсов нет. Логика примерно такая. Зачем его читать не пойму, он же не военный журналист и даже не политик. Немецкий обыватель русского происхождения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:39

  vitaliian написав:поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.

1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:44

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:.......
Гордон большой любитель истории совка (80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток

Это грехи?
Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей.

1. Вы уверены в первой части Вашего предложения?
2. Не допускаете, что первое может не противоречить второму?

Як там з пошуками "хароших рускіх"?
Знайшов, врешті решт?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:44

  vitaliian написав:ЛАД я не хочу с вами нового цикла срача, поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.

Из моих вопросов очевидно моё мнение.
1. Не уверен, не знаю. И Вы тоже.
2. Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей". Возможно, с некоторыми замечаниями. Например, даже не все европейцы поддерживают ЛГБТ. Но это не зависит от "совковости".
Обсуждение или спор устраивать не собираюсь - это заканчивается удалением постов и баном. Не интересно.

Немецкий обыватель русского происхождения.

Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:51

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.

1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.

іде зачистка інфопростору, з останніх - обшук у Бродського ("Оборзєватєль")
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:05

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.

1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.

іде зачистка інфопростору, з останніх - обшук у Бродського ("Оборзєватєль")

Так, і це дуже лякає. На тб - суцільні оди, диферамби, єлей. А хто хоче критикувати - паспорт геть .
Керуючий президентом Єрмак добре вивчив шлях лукашенкі / х.уйла до абсолютної влади ...
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