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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:00
vitaliian написав:
.......
Гордон большой любитель истории совка
(80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток
Это грехи?
Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей.
1. Вы уверены в первой части Вашего предложения?
2. Не допускаете, что первое может не противоречить второму?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:02
ЛАД я не хочу с вами нового цикла срача, поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:09
vitaliian написав: Грйс-мэн написав:
Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
совсем по-другому звучит, чем парой сообщений выше.
вот что значит надергать цитат и по-другому расставить акценты...
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Shaman
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:17
Shaman написав: vitaliian написав: Грйс-мэн написав:
Цитата может быть не "аутентичной", или перевод "не точным". Тем не менее - поднятые вопросы остаются
совсем по-другому звучит, чем парой сообщений выше.
вот что значит надергать цитат и по-другому расставить акценты...
Ну, виблядки москальські, і зрадофілять ...
Складів вже не роблять близько лінії фронту, кораблі здриснули на відстань 100 км від нашого берега, а евакуація з Донбасу почалася, бо там нема ані світла, ані води, ані газу, а попереду - зима ! Нє ?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:27
maxprofit написав:
Ну, виблядки москальські, і зрадофілять ...
Складів вже не роблять близько лінії фронту, кораблі здриснули на відстань 100 км від нашого берега, а евакуація з Донбасу почалася, бо там нема ані світла, ані води, ані газу, а попереду - зима ! Нє ?
он смотрит скабееву и ожидаемо транслирует ее нарративы, типа, а вы докажите что все хаймарсы целы. Нет доказательств, значит и хаймарсов нет. Логика примерно такая. Зачем его читать не пойму, он же не военный журналист и даже не политик. Немецкий обыватель русского происхождения.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:39
vitaliian написав:
поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:44
ЛАД написав: vitaliian написав:
.......
Гордон большой любитель истории совка
(80% интервью об этом), после этого, кто его ЦА в Украине? Почему это важно, потому что он перед выборами продвигал Смешко и поносил ПАП в т.ч. на каналах Медведчука. ЦА Гордона - русскоязычный Юго-Восток
Это грехи?
Чудес не бывает, не верю я что такой глубоко совковый человек как Гордон вдруг стал лютым поклонником европейских ценностей.
1. Вы уверены в первой части Вашего предложения?
2. Не допускаете, что первое может не противоречить второму?
Як там з пошуками "хароших рускіх"?
Знайшов, врешті решт?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:44
vitaliian написав:ЛАД
я не хочу с вами нового цикла срача, поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
Из моих вопросов очевидно моё мнение.
1. Не уверен, не знаю. И Вы тоже.
2. Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей". Возможно, с некоторыми замечаниями. Например, даже не все европейцы поддерживают ЛГБТ. Но это не зависит от "совковости".
Обсуждение или спор устраивать не собираюсь - это заканчивается удалением постов и баном. Не интересно.
Немецкий обыватель русского происхождения.
Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:51
andrijk777 написав: vitaliian написав:
поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.
іде зачистка інфопростору, з останніх - обшук у Бродського ("Оборзєватєль")
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Додано: Нед 07 сер, 2022 19:05
flyman написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
поэтому напишите просто что вы думаете. Остановимся на обычном обмене мнениями.
1. Гордон не є прихильником совка.
2. Гордон завжди був прихильником європейських цінностей, це він підтверджував не раз.
У Гордона взагалі досить правильні погляди на життя, хоча можливо він на когось працює, не знаю.
іде зачистка інфопростору, з останніх - обшук у Бродського ("Оборзєватєль")
Так, і це дуже лякає. На тб - суцільні оди, диферамби, єлей. А хто хоче критикувати - паспорт геть .
Керуючий президентом Єрмак добре вивчив шлях лукашенкі / х.уйла до абсолютної влади ...
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