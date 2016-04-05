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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1942194319441945
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:09

  flyman написав:іде зачистка інфопростору, з останніх - обшук у Бродського ("Оборзєватєль")
Бродский чмо еще то. Не хочу внедряться в чем там дело, но знаю очень хорошо этого убогого негодяя. Когда то висел у него на страничке в лайвжурнале, а потом в фейсе.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:11

  maxprofit написав:Так, і це дуже лякає. На тб - суцільні оди, диферамби, єлей. А хто хоче критикувати - паспорт геть .
Керуючий президентом Єрмак добре вивчив шлях лукашенкі / х.уйла до абсолютної влади ...
Война не то время когда борются за владу. Почитайте рашистов они с радостью смакуют все дрязги с властью. Заметьте през с Юлей не воюет.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:44

  Грйс-мэн написав:Молодёжь явно против, но очень боится.
Они очень запуганы.
Пишут пост, и через минуту удаляют.
Но "всё они знают, всё они видят". Просят "не ассоциировать народ с властью".
Я общался с геймершей 21 год, из ЕКБ (Екатеринбург). Переехала в Питер, т.к. ЕКБ и НоВоСиб - "депрессивные". Радовалась, когда я сказал что зашкварили кадыровцев, и прочих "ахматсила". Попросила "очищать Землю" от них и дальше".

Так что есть "харошие русские", и аж пищат от радости когда жарят "ахмат-силовцев"

Щас меня зашкварят, что я пообщался с "той стороной"? :)

Молодёжь реально скорее за Украину, и против диктатуры, и "чурка-батов". Куёво жить даже в миллионниках (расходы очень высокие, зарплаты очень низкие). Молодёжь это очень напрягает. Но пока спасаются переездом в Питер и МСК

УКРАИНЕ ПОРА ПУБЛИЧНО ЗАЯВЛЯТЬ ЧТО ОНИ НЕ БУДУТ ТРОГАТЬ "МИРНЯК". И ЧТ "МИРНЯК" МОЖЕТ ЖИТЬ КАК РАНЬШЕ, ИЛИ ВЫБРАТЬ "СВОБОДНУЮ ЖИЗНЬ", ПРИ УСЛОВИИ МОЛЧАЛИВОГО НЕ-СОПРОТИВЛЕНИЯ

НАРОД НА РФ ГОТОВ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ "ФЕДЕРАЛОВ"

Ты попутал берега
Украина не нападала на РФ

А если ты уверен, что Украина напала на РФ, то ты просто неадекватный
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:47

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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:50

  otg написав:
  maxprofit написав:Так, і це дуже лякає. На тб - суцільні оди, диферамби, єлей. А хто хоче критикувати - паспорт геть .
Керуючий президентом Єрмак добре вивчив шлях лукашенкі / х.уйла до абсолютної влади ...
Война не то время когда борются за владу.

А як вам прихватизація під час війни?
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:57

  ЛАД написав:Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей".
Не може людина з цінностями совка
- все забрати і порівну поділити
одночасно проповідувати Європейські цінності
- кожен коваль свого щастя...а дурним і хворим допоможемо за рахунок подачок...але ділити порівну не будемо....

Тому й пояснюю, чому на мою думку лада - це не тільки совок, але й ворожий пропогандон.
Він спочатку бреше..а потім вже по потребі пояснюює чого брехня=його брехні...
Нагадаю
Яскравий приклад Спартц..
Яка заявила що Єрмак є агентом впливу..а тому може зашкодити Україні..і попросила адміністрацію Байдена як можна швидше розслідувати цю її заяву і або її спростувати..або підтвердити...
відразу а-ля лади , підняли хай в мережі( зі старту спотворивши заяву Спртц)
З - єрмак може бути агентом впливу і тому буде шкодити
на
Єрмак шкодить продаючи зброю...

А далі все просто
Реально зброю а-ля Хімарс не продаш , боти від єрмака, як два плюс два довели що зброю не продаш , а значить єрмак її не продавав..і висновок як любить робити лад
якщо єрмак зброю не продавав - то заява Спартц = брехня...

Так що пряме завдання модераторів, відноситись дуже прискіпливо до трьох чи чотирьох буквенних ніків, які чомусь постійно ретранслюють прорашенські наративи..
В данному випадку краще трошки переб.деть
чим недоб.деть....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:зброю а-ля Хімарс не продаш


Да це ж очевидно. Там куча захисту і вони відстежуються
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:07

  ЛАД написав:Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей
я думаю не может в одном человеке одновременно уживаться приверженность тоталитаризму и демократическим свободам, диктатуре и верховенству права. Это как трусы или крестик.

Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (хрущевку им всё же дали). А спросите их для чего вы жили, ради мебели стенки и сервиза мадонна? Работали как рабы, не имели собственного мнения, страдали от выходок начальства. Ради чего. Ни духовных ни материальных благ не приобрели и не приумножили. В этом весь совок. В его бессмысленности для обычного человека.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина начала использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что они вошли в новый пакет помощи США.
Дальность пуска 25-150км, способна вычислять местоположение и поражать высокочастотные РЛС.
https://t.me/voynareal/30625?single
Citizen_D
 
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