Бродский чмо еще то. Не хочу внедряться в чем там дело, но знаю очень хорошо этого убогого негодяя. Когда то висел у него на страничке в лайвжурнале, а потом в фейсе.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 19:09
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:11
Война не то время когда борются за владу. Почитайте рашистов они с радостью смакуют все дрязги с властью. Заметьте през с Юлей не воюет.
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:44
Ты попутал берега
Украина не нападала на РФ
А если ты уверен, что Украина напала на РФ, то ты просто неадекватный
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:47
Шановний Hotab!
Вітаю з професійним святом - Днем Повітряних сил ЗСУ!
Нехай кількість злетів дорівнює кількості безпечних посадок!
Міцного здоров'я та Перемоги!!!
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:50
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:57
Не може людина з цінностями совка
- все забрати і порівну поділити
одночасно проповідувати Європейські цінності
- кожен коваль свого щастя...а дурним і хворим допоможемо за рахунок подачок...але ділити порівну не будемо....
Тому й пояснюю, чому на мою думку лада - це не тільки совок, але й ворожий пропогандон.
Він спочатку бреше..а потім вже по потребі пояснюює чого брехня=його брехні...
Нагадаю
Яскравий приклад Спартц..
Яка заявила що Єрмак є агентом впливу..а тому може зашкодити Україні..і попросила адміністрацію Байдена як можна швидше розслідувати цю її заяву і або її спростувати..або підтвердити...
відразу а-ля лади , підняли хай в мережі( зі старту спотворивши заяву Спртц)
З - єрмак може бути агентом впливу і тому буде шкодити
на
Єрмак шкодить продаючи зброю...
А далі все просто
Реально зброю а-ля Хімарс не продаш , боти від єрмака, як два плюс два довели що зброю не продаш , а значить єрмак її не продавав..і висновок як любить робити лад
якщо єрмак зброю не продавав - то заява Спартц = брехня...
Так що пряме завдання модераторів, відноситись дуже прискіпливо до трьох чи чотирьох буквенних ніків, які чомусь постійно ретранслюють прорашенські наративи..
В данному випадку краще трошки переб.деть
чим недоб.деть....
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:07
я думаю не может в одном человеке одновременно уживаться приверженность тоталитаризму и демократическим свободам, диктатуре и верховенству права. Это как трусы или крестик.
Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (хрущевку им всё же дали). А спросите их для чего вы жили, ради мебели стенки и сервиза мадонна? Работали как рабы, не имели собственного мнения, страдали от выходок начальства. Ради чего. Ни духовных ни материальных благ не приобрели и не приумножили. В этом весь совок. В его бессмысленности для обычного человека.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Украина начала использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что они вошли в новый пакет помощи США.
Дальность пуска 25-150км, способна вычислять местоположение и поражать высокочастотные РЛС.
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