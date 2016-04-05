Додано: Нед 07 сер, 2022 20:07

ЛАД написав: Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей

я думаю не может в одном человеке одновременно уживаться приверженность тоталитаризму и демократическим свободам, диктатуре и верховенству права. Идеология коммунистической партии и христианские ценности. Это какилиСмотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна? Работали как рабы, принципиально не имели собственного мнения, чтобы не конфликтовать с идеологией, как все страдали от выходок и самодурства начальства, тотальной лжи, лицемерия, стукачества. Ради чего? Ни духовных ни материальных благ не приобрели и не приумножили. В этом весь совок. В его бессмысленности и туннельной безысходности для обычного смертного. А свой смысл было иметь это уже диссидентство - уволят с работы, лишат хрущевки и сервиза мадонны, отправят в Сибирь снег убирать. По кухням конечно были пустые разговоры... политические анекдоты про Горбачёва, а толку, с утра шли снова батрачить на коммунизм. За ценности которых так и не получили.