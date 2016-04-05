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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19441945194619471948>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:36

  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
откуда у него мнение? из того что скажут по ящику или напишут в интернете. Почитайте что он пишет.

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 20:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:40

А коли вони прийшли за мною, не залишилося нікого, хто ...

  otg написав:
  flyman написав:іде зачистка інфопростору, з останніх - обшук у Бродського ("Оборзєватєль")
Бродский чмо еще то. Не хочу внедряться в чем там дело, но знаю очень хорошо этого убогого негодяя. Когда то висел у него на страничке в лайвжурнале, а потом в фейсе.

http://buktolerance.com.ua/?p=3844
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:42

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
откуда у него мнение? из того что скажут по ящику или напишут в интернете. Почитайте что он пишет. По нему не летят ракеты, как по вашей Салтовке. Можно расхваливать Арестовича.

при некотором желании вы можете заметить, что ЛАД ни слова не говорит о том, _откуда_взялось_ его мнение. Речь о том, _на_что_влияет_ его мнение. Это два разных вопроса и подменять их как минимум невежливо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:43

Прискіпливо треба і до тих, хто

«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»

*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssh ... 37018.html

Якийсь-то сюр виходить: навіть дійсно рашенські пропагандони, заперечуючи Спартц, виходить борються з тими, хто "необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам".

А наші *а-ля лади* максимум винні в тому, що коряво це зробили -- підмінили предмет (*спотворивши заяву*).
І то!!! -- хотілось би побачити цитати ЛАДа з такою підміною предмету.

З.и.
Цирк на дроті...
Від того, хто робить нападки на форумчанина, не парячись над аргументацією.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:47

  juristkostya написав:при некотором желании вы можете заметить, что ЛАД ни слова не говорит о том, _откуда_взялось_ его мнение. Речь о том, _на_что_влияет_ его мнение. Это два разных вопроса и подменять их как минимум невежливо.
у юристов всегда туго с логикой?

если на мнение А. Коха влияют СМИ, какой смысл изучать мнение посредника. Надо смотреть кто стоит за СМИ и влиять на них, чтобы они (через обывателей -посредников) влияли на европейских политиков. Я чётко вижу как он задаёт те же вопросы, которые задаёт с экрана Скабеева. Влияйте на Скабееву и будет вам счастье. Смотреть Скабееву вы Европе не запретите. И одноклассники с вк там не блокируются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:52

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:при некотором желании вы можете заметить, что ЛАД ни слова не говорит о том, _откуда_взялось_ его мнение. Речь о том, _на_что_влияет_ его мнение. Это два разных вопроса и подменять их как минимум невежливо.
у юристов всегда туго с логикой? если на мнение А. Коха влияют СМИ, какой смысл изучать мнение посредника. Надо смотреть кто стоит за СМИ и влиять на них, чтобы они через посредников влияли на своих политиков. Я чётко вижу как он задаёт те же вопросы, которые задаёт с экрана Скабеева. Влияйте на Скабееву и будет расти помощь от Германии.

и как это противоречит тому, что говорит ЛАД?
Никак. Тезис "Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией." вполне корректен.
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 07 сер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️ рашисти посилюються на Запорізькому напрямку

Військовий оглядач Роман Бочкала в ефірі 24 каналу попередив про те, що расіяни готуються наступати.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:53

  juristkostya написав:и как это противоречит тому, что говорит ЛАД?
Никак.
  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно.
а я говорю неважно потому что это ретрансляция мнений доступных в их СМИ. Другими словами никакого "мнения Коха" нет, потому что он его не генерирует. Разве может быть важным то, чего нет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:56

  detroytred написав:«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»

*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssh ... 37018.html

Якийсь-то сюр виходить: навіть дійсно рашенські пропагандони, заперечуючи Спартц, виходить борються з тими, хто "необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам".

А наші *а-ля лади* максимум винні в тому, що коряво це зробили -- підмінили предмет (*спотворивши заяву*).
І то!!! -- хотілось би побачити цитати ЛАДа з такою підміною предмету.

З.и.
Цирк на дроті...
Від того, хто робить нападки на форумчанина, не парячись над аргументацією.

Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.
Який намагався домовлятись з гвалтівниками і садистами "посрєдінє".
Який за 2,5 роки не закупив жодного снаряда 122 мм та 152 мм для української артилерії.
Який повсюду розставив на високі посади своїх нікчемних друзів-актьоришок і російських шпигунів.

Цей перець наробив для держави шкоди більше, ніж всі попередні вищі чиновників, разом узяті.

Як мутрий нарот прогаласував на виборах за людину, яка жодного дня не служила в армії????????
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 21:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:56

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:и как это противоречит тому, что говорит ЛАД?
Никак.
  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно.
а я говорю неважно потому что это ретрансляция мнений доступных в их СМИ.

Пообщайтесь с людьми. Или они тоже "ретранслируют"?
Редакция удалила альтернативные мнения
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